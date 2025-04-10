加沙战争
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以色列强烈谴责法国承认巴勒斯坦的计划
法国总统埃马纽埃尔·马克龙周三在法国第五电视台的采访中表示，法国计划承认巴勒斯坦国，并可能在6月与沙特阿拉伯共同主持的一次国际会议期间采取这一行动。以色列外交部长吉德翁·萨尔称,巴勒斯坦是一个虚构的国家,任何对其的承认都将是"对恐怖主义的奖赏"。
以色列强烈谴责法国承认巴勒斯坦的计划
Macron said that recognising a Palestinian state is " not a taboo for France," underlining that such a move is a moral and political necessity. / Reuters
2025年4月10日

以色列外交部长吉德翁·萨尔称,巴勒斯坦是一个虚构的国家,任何对其的承认都将是"对恐怖主义的奖赏"。

以色列外交部长吉迪恩·萨尔谴责法国承认巴勒斯坦国的计划，称这将是对“恐怖主义的奖赏”。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙周三在法国第五电视台的采访中表示，法国计划承认巴勒斯坦国，并可能在6月与沙特阿拉伯共同主持的一次国际会议期间采取这一行动。

萨尔周三在社交平台X上表示：“在我们都清楚的现实中，任何国家单方面承认一个虚构的巴勒斯坦国，都将是对恐怖主义的奖赏并为哈马斯提供助力。”

他还表示，“此类行动不会让我们的地区更接近和平、安全与稳定，反而会适得其反，只会让这些目标更加遥远。”

马克龙表示：“我们必须朝着承认巴勒斯坦国的方向迈进，并将在未来几个月内实现这一目标。”

他提到，预计在纽约举行的会议将讨论在该地区实施“两国方案”，这可能成为一个转折点。

马克龙说道：“我们的目标是在6月与沙特阿拉伯共同主持这次关于巴勒斯坦的会议，会上多方可能达成相互承认的最终协议。”

马克龙的上述声明正值国际社会对解决加沙冲突的政治方案呼声日益高涨之际。据报道，自2023年10月以来，以色列在加沙已造成超过5万人死亡。

2024年2月马克龙曾表示，承认巴勒斯坦国对法国来说“并非禁忌”，并强调这一举措是道义和政治上的必要性。

他说：“我们欠巴勒斯坦人民一个公道，他们的诉求被忽视得太久了。我们也欠以色列人民一个交代，他们经历了本世纪最严重的反犹太主义屠杀。我们还欠这个地区一个机会，让它摆脱混乱制造者和复仇播种者的阴影。”

巴勒斯坦国的国际承认不断增加

目前联合国193个成员国中已有147个承认巴勒斯坦国。去年5月西班牙、爱尔兰和挪威加入了这一行列，使得承认巴勒斯坦国的欧盟国家总数达到10个。

这些国家包括保加利亚、希腊控制的南塞浦路斯、马耳他、匈牙利、波兰、瑞典和罗马尼亚。

此外，东欧的一些国家，包括乌克兰、阿尔巴尼亚、塞尔维亚、黑山和白俄罗斯也承认了巴勒斯坦国。

在欧洲以外，巴哈马、特立尼达和多巴哥、牙买加以及巴巴多斯也承认了巴勒斯坦国。

 

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