美国财政部长斯科特·贝森特表示，如果从台湾到欧盟的贸易伙伴未能与华盛顿达成协议，美国的关税将于8月1日生效。

贝森特在周日接受CNN采访时表示，这些关税将“反弹回”特朗普总统4月2日宣布的有时非常高的水平。在那之前，特朗普暂停了关税以进行贸易谈判，并设定了7月9日为达成协议的最后期限。

贝森特证实了特朗普周五在“空军一号”上对记者的评论，特朗普还提到了一个新的最后期限：“嗯，我可能会在8月1日开始实施。这很早，对吧？”

总统表示，他已经签署了12封信件，通知各国提高关税的决定，这些信件可能会在周一发出。

这些关税是特朗普在4月宣布的一项更广泛计划的一部分，当时他对几乎所有贸易伙伴的商品征收了10%的关税，并计划在几天内对部分国家进一步提高税率。但他迅速暂停了这些加税措施，直到7月9日，以便进行贸易谈判。

各国一直在努力达成协议，以避免这些高额关税。截至目前，特朗普政府已与英国和越南达成协议，而华盛顿和北京则同意暂时降低对彼此商品的高额关税。

贝森特表示，政府“接近达成几项协议”。

“我预计在接下来的几天内会有几项重大宣布，”他说。但他没有透露具体国家，仅表示：“我不想让他们轻松脱身。”

“极限施压”策略

周五在“空军一号”上，特朗普表示，发送通知比“坐下来处理15个不同的问题”要容易得多。他说：“如果你想与美国做生意，这就是你必须支付的费用。”

贝森特反驳了CNN主持人达娜·巴什关于政府使用威胁而非谈判的说法，并否认特朗普通过8月1日的日期设定了新的最后期限。

“这不是一个新的最后期限。我们是在说，这就是事情发生的时间。如果你想加快进程，那就行动吧。如果你想回到旧的税率，那是你的选择，”他说。

他表示，这一策略是施加“极限压力”，并以欧盟为例，称他们在缓慢的开局后“取得了非常好的进展”。

欧盟和美国的谈判代表正在周末进行会谈，法国财政部长周六表示，他希望他们能在本周末达成协议。

然而，其他国家仍然表达了不安。日本首相石破茂周日表示，他“不会轻易在与华盛顿的贸易谈判中妥协”。

而在里约热内卢举行会议的新兴经济体金砖国家领导人则对“无差别”的进口关税表示“严重关切”，称这些关税是非法的，并可能损害全球贸易。

当被问及高额关税可能导致美国通胀上升的担忧时，贝森特表示，通胀与“一次性价格调整”是有区别的。

“通胀是一种普遍的货币现象。我们不会看到那种情况。到目前为止，我们甚至还没有看到一次性价格调整的迹象，”贝森特周日在接受福克斯新闻采访时表示。