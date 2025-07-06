美国融资机构已准备支持土耳其的核能项目，特别是小型模块化反应堆（SMR），但目前正在等待可行的提案以推进项目进展，美国国务院高级顾问贾斯廷·弗里德曼表示。

“我们正在等待项目提交，以便我们能够将项目与资金匹配起来，”弗里德曼在7月1日至2日于伊斯坦布尔举行的第十一届核电站峰会期间对阿纳多卢通讯社表示。

“资金已经准备就绪，我们只需要好的项目出现，”他补充道。

弗里德曼提到，美国进出口银行和美国国际开发金融公司已经为罗马尼亚和波兰的核能项目发出了总额超过170亿美元的意向书，目前也在关注土耳其的相关机会。

“我知道他们正在探索土耳其的机会，并有相关计划来推动特别是SMR项目的进展，”他补充道。

土耳其正在地中海沿岸与俄罗斯国家核能机构Rosatom合作建设其首座核电站——阿库尤核电站，该项目包括四个机组。一旦全面投入运营，该电站预计将满足土耳其至少10%的电力需求，使用寿命可达60年以上。

此外，土耳其还计划在黑海沿岸的锡诺普和西北部的色雷斯地区建设大型核电站，目标是到2050年实现20吉瓦的核电装机容量。与此同时，官员们也在评估将SMR纳入国家长期能源结构的可能性。

弗里德曼曾于2014年至2017年担任美国驻安卡拉大使馆的政治顾问，他表示，美国和土耳其公司在SMR领域具有天然的合作潜力。

“土耳其公司目前已经在为土耳其以外的核能项目提供零部件、供应和服务，”他说道，“因此，美国公司在探索土耳其项目时，自然会希望利用这些专业知识。”

合作的雄心目标

弗里德曼表示，核能合作可以帮助两国加强伙伴关系，并称这是全球核能领域的“激动人心的时刻”。他提到，美国总统唐纳德·特朗普设定了到2050年在美国新增400吉瓦核电装机容量的目标。

“这是一个非常雄心勃勃的目标，这也是为什么美国在全球范围内处于领先地位的原因，”他说道。

他补充道，华盛顿将核能合作视为其与安卡拉更广泛战略关系的关键支柱。“核能是其中的一部分。我们希望通过在核能问题上的合作，能够延续并深化我们的伙伴关系，”他说道。

弗里德曼表示，美国和土耳其是“深厚的朋友和良好的伙伴”，并希望核能合作能够持续增长。“我们看到双方都有意向推进合作，我很高兴能成为其中的一部分，”他说道。

当被问及是否可以期待近期达成双边核能协议时，弗里德曼表示：“我希望能尽快达成协议。我希望成为制定该协议团队的一员。但目前还没有可以透露的消息。”