朝鲜谴责以色列对伊朗的军事侵略，称其为“反人类罪行”，并警告这可能引发中东地区更大范围的战争。

据朝中社周四报道，朝鲜外交部发言人在一份声明中表示，平壤对以色列袭击伊朗的民用、核能和能源设施表示“严重关切”，并“坚决谴责”这一行为。

发言人指出，以色列袭击中造成平民死亡是“不可饶恕的反人类罪行”，并指责特拉维夫从事“国家支持的恐怖主义”，这加剧了该地区“全面战争”的风险。

朝鲜还警告美国和欧洲国家不要进一步干涉。

外交部发言人表示，“当前世界所目睹的严重局势清楚地表明，以色列在美国和西方的支持和庇护下，已成为中东和平的癌症般的存在，也是破坏全球和平与安全的罪魁祸首。”

他说道，“国际社会正在密切关注美国和西方势力煽动战争火焰，并对作为受害者的伊朗行使合法主权和自卫权提出质疑的行为。”

‘灾难性阶段’

朝鲜的评论正值美国总统唐纳德·特朗普表示他对伊朗的“耐心已耗尽”之际。

朝鲜敦促华盛顿克制，警告美国及其盟友的行动正在“将中东局势推向不可控的灾难性阶段”。

特朗普的言论是在伊朗最高领袖阿里·哈梅内伊拒绝其提出的“无条件投降”要求，并警告美国如果干涉将遭受“不可挽回的损害”之后发表的。

与此同时，《华尔街日报》报道称，特朗普在周二告诉助手，他已批准针对伊朗的攻击计划，但暂时搁置，以观察伊朗是否会放弃其核计划。