国际能源署（IEA）周四表示，到 2030 年，由人工智能应用驱动的数据中心耗电量将翻一番，这将给能源安全和二氧化碳排放目标带来新的挑战。

国际能源署在其第一份关于人工智能对能源影响的报告中指出，人工智能可以为更高效地发电和用电提供机会。2024 年，数据中心的用电量约占全球用电量的 1.5%，但在过去五年中，这一比例每年增长 12%。

人工智能制造商需要巨大的计算能力来处理庞大数据库中积累的信息。目前，美国、欧洲和中国约占数据中心能耗的 85%。大型科技公司已开始意识到其日益增长的能源需求。

去年，谷歌签署了一项协议，从小型核反应堆获取电力，以支持其在人工智能领域的竞争。

微软计划使用来自三里岛新建反应堆的电力，该地曾在1979年经历了美国最严重的核事故。亚马逊也在去年签署了一项协议，为其数据中心使用核能。根据报告，按目前的增长速度，到2030年数据中心将消耗全球约3%的电力。

IEA预计，到2030年，数据中心的电力消耗将达到约945太瓦时（TWH），这一数字略高于日本目前的总电力消耗。报告指出，“人工智能是这一增长的最重要驱动力，同时其他数字服务的需求也在不断增加。”