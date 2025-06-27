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西班牙首相将以色列在加沙的集体杀戮称为"种族灭绝"
桑切斯是欧盟最主要的欧盟领导人之一，其准确地将加沙局势描述为"种族灭绝"，并敦促欧盟立即暂停与特拉维夫的联系协议。
西班牙首相将以色列在加沙的集体杀戮称为"种族灭绝"
Sanchez is one of the first European leaders, and the most senior, to use the term "genocide" to describe the Israeli carnage in Gaza. / AFP
18 小时前

西班牙首相佩德罗·桑切斯将巴勒斯坦加沙的局势描述为“种族灭绝”，这是欧洲领导人对以色列在被围困地区的大规模屠杀行动中使用的最强烈措辞。

“加沙正处于种族灭绝的灾难性局面，”桑切斯在周四布鲁塞尔举行的欧盟峰会前表示。

他呼吁欧盟立即暂停与以色列的联系协议，并引用一份报告称，以色列可能违反了其人权义务。

桑切斯的言论发表之际，救援人员报告称，以色列军队的持续攻击已导致至少76人死亡，同时食品和药品极度短缺。

对巴勒斯坦不断的支持

桑切斯一直是以色列种族灭绝行为最直言不讳的批评者之一，但这是他首次明确使用“种族灭绝”一词。

以色列驻马德里大使馆谴责了这一言论，指责桑切斯“妖魔化”以色列，并称其将西班牙置于“历史的错误一边”。

西班牙政府召见了以色列临时代办，称以色列的反应“不可接受”。

去年五月，西班牙正式承认巴勒斯坦为独立国家，与爱尔兰和挪威一道——桑切斯称这一举措为“历史性”决定，并符合国际法。

他表示，此举旨在支持和平，而非针对任何一方，并重申西班牙对基于1967年边界的两国解决方案的承诺。

救援人员报告数十人遇难

与此同时，加沙民防机构表示，仅在周四，以色列军队就杀害了至少76人。

该机构的医疗物资主管穆罕默德·阿尔·穆盖尔表示，这一死亡人数是在以色列对援助分发点的暴力升级中发生的。

根据加沙地区卫生官员的统计，自10月以来，已有超过56,000名巴勒斯坦人——大多数是平民——在加沙被杀。

联合国承认卫生部的统计数据具有可信性。

据巴勒斯坦官方通讯社WAFA报道，约有11,000名巴勒斯坦人可能被埋在被摧毁的房屋废墟下。

然而，专家认为实际死亡人数远远超过加沙当局的报告，估计可能达到约200,000人。

在以色列近九个月的攻击和封锁后，加沙超过两百万人口面临普遍的饥饿。

尽管以色列在五月底开始允许有限的援助进入该地区，但联合国和人权组织表示，食品和药品仍然稀缺，分发混乱，并频繁传出以色列军队向聚集领取配给的平民开火的报道。

加沙卫生部称，自五月底以来，以色列已在援助分发点附近杀害了近550人。

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