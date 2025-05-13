人权组织和民间社会组织将英国政府告上法庭，指控其在加沙战争期间向以色列提供战机零件，违反了国际法。

巴勒斯坦人权组织哈克（ Al-Haq ）在国际特赦组织、人权观察和乐施会等组织的支持下，努力阻止英国制造的洛克希德·马丁 F-35 战斗机零部件出口到以色列。

以色列在加沙和约旦河西岸使用美国制造的战机，造成了致命的后果。国际特赦组织英国办事处负责人表示，英国允许向以色列出口关键零部件，未能履行其“防止种族灭绝的法定义务”。

据乐施会称，上述飞机的加油探头、激光瞄准系统、轮胎、后机身、风扇推力系统和弹射座椅均在英国制造。负责案件的律师表示，该飞机“如果没有英国制造的零部件的永久供应，就无法继续飞行”。

目前伦敦高等法院为期四天的听证会何时做出裁决仍不确定。此案是一场长期法律纠纷的最新阶段。

全球行动法律网络（GLAN）的律师表示，他们是在以色列对加沙发动袭击后不久提起诉讼的。

律师们表示，英国政府在2023年12月、2024年4月和5月决定继续向以色列出售武器，但在2024年9月暂停了考虑用于加沙军事用途的武器许可证。工党政府在审查了以色列遵守国际人道主义法的情况后暂停了大约30个许可证，但部分禁令并不包括英国制造的先进F-35隐形战斗机的零部件。

英国政府发言人告诉法新社，“由于以色列在北约中的战略地位以及对国际和平与安全的更广泛影响，目前不可能暂停以色列使用F-35部件的许可证。”

这位发言人补充道：“上任几个月后，我们就暂停了向以色列军队颁发的可能用于在加沙实施或协助严重违反国际人道主义法行为的相关许可证。”

“英国不是旁观者”

政府辩称其“按照法律义务行事”并“致力于履行国内法和国际法规定的责任”。

但全球行动法律网络将允许零部件通过全球库存系统间接抵达以色列的 F-35 例外事件描述为一扇“敞开的大门”，

全球行动法律网络律师夏洛特·安德鲁斯-布里斯科上周在一次简报会上表示，英国政府“明显违反其国内法，继续向以色列提供武器”，使以色列能够使用 F-35 向加沙人民投掷“数吨重的炸弹”。

国际特赦组织英国办事处总干事萨沙·德什穆克表示：“根据《防止及惩治灭绝种族罪公约》，英国负有明确的法律义务，尽一切努力防止种族灭绝。”

德什穆克说：“尽管有充分证据表明以色列正在对加沙的巴勒斯坦人民实施种族灭绝，但英国政府仍继续批准向以色列出口军事装备。英国根本未能履行其义务。”

哈克组织总干事沙万·贾巴林 (Shawan Jabarin) 表示：“英国不是旁观者，而是同谋。这种同谋行为必须被正视、被揭露并被追究责任。”