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印度一学校屋顶坍塌 七名儿童死亡
印度拉贾斯坦邦发生一起学校屋顶倒塌事故，多名学生恐被困废墟之下。
印度一学校屋顶坍塌 七名儿童死亡
Roof collapse investigation ongoing / Reuters
2025年7月25日

据警方称，周五印度西部一所公立学校的屋顶和部分墙壁倒塌，造成至少七名儿童死亡，26人受伤。

拉贾斯坦邦警官南德·基肖尔告诉法新社：“目前已有七名儿童死亡，26人受伤。”

事故发生在距离该邦首府斋浦尔约322公里（200英里）的贾拉瓦尔区的一栋单层建筑。当时约有60名学生、教师和工作人员在楼内。

基肖尔表示，建筑于周五上午倒塌，当时学生们正在上课。

村民们迅速赶到现场，救出了许多受伤的儿童，并将他们送往最近的医疗机构。据当地媒体报道，此前已有多人投诉学校受损。此外，过去几天地区还遭受了暴雨袭击。

据当地新闻报道，遇难儿童年龄在8至11岁之间。两名受伤学生情况危急。

电视新闻画面显示，重型机械正在清理瓦砾和混凝土碎片。

印度总理纳伦德拉·莫迪对这起悲剧事件深表哀悼。他在总理办公室X平台上发表讲话时表示：“在这个艰难的时刻，我与受影响的学生及其家人站在一起。我祈祷伤者早日康复。当局正在为受影响的人们提供一切可能的援助。”

拉贾斯坦邦教育部长马丹·迪拉瓦尔宣布，将启动调查，查明这起“非常不幸”事件的原因。

迪拉瓦尔说：“我今天将启动一项高层调查，以查明事件发生的原因。”

他还补充说，地方当局正在“安排”受伤学生的治疗。

印度各地的公立学校都面临长期资金短缺的问题。学生们抱怨教师缺课、校舍破旧不堪以及缺乏清洁饮用水和厕所等基本设施。虽然近年来城市地区的情况有所改善，但印度农村的变化速度仍然缓慢。

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