美国一名法官暂时阻止了多个联邦机构执行唐纳德·特朗普总统于二月份下令的大规模裁员计划。

加利福尼亚州的美国地方法院法官苏珊·伊尔斯顿（Susan Illston）于周五下令暂停两周，她指出，特朗普政府削减联邦劳动力的计划可能需要国会的批准。

“法院认为，总统可能需要寻求国会的合作才能实施他所寻求的改革，因此发布临时限制令，以暂停大规模裁员计划，”伊尔斯顿在命令中写道。

自今年一月重返白宫以来，特朗普指示联邦机构制定全面的劳动力削减计划，这是由埃隆·马斯克领导的政府效率部（DOGE）为缩减联邦政府规模所采取的更广泛努力的一部分。

在2月11日的一项行政命令中，特朗普呼吁对联邦幕僚机构进行“关键性转型”，并指示各机构裁减非必要员工。上周，一个由工会、非营利组织以及六个市县政府组成的联盟起诉了特朗普、DOGE以及包括管理和预算办公室（OMB）在内的联邦机构，指控他们在未经国会批准的情况下实施大规模裁员，超越了权限。

“特朗普政府试图非法重组联邦政府，这一动作已使各机构陷入混乱，扰乱了全国范围内提供的关键服务，”原告方在由美国政府雇员联合会（AFGE）牵头的联合声明中表示，并对法官的临时冻结令表示欢迎。

“我们每个人都代表着对联邦政府效率深度关注的社区——随意裁员和重组政府职能并不能实现这一目标，”声明补充道。

今年以来，特朗普迅速解雇了数千名政府雇员并削减了多个项目——目标包括美国国际开发署（USAID）、政府内的多元化倡议以及其他多个办公室。然而，在多个案例中，法官阻止或延缓了政府的标志性政策举措，包括移民政策和政府支出的改革。