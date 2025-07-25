法国总统埃马纽埃尔·马克龙宣布，法国将在9月的联合国大会期间正式承认巴勒斯坦国，成为采取这一举措的最强大的欧洲国家。

“法国必须最终建立巴勒斯坦国，确保其可持续性，并通过接受其非军事化和完全承认以色列，从而为中东地区的安全作出贡献。”马克龙在社交媒体上写道。

此举使法国加入了自2023年10月以色列在加沙发动种族灭绝行动以来，承认或承诺承认巴勒斯坦国的国家行列。目前，至少有149个国家支持承认巴勒斯坦国。

以色列对此反应强烈。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡称法国的决定是“对恐怖主义的奖励”，并警告称此举“可能会像加沙一样，创造另一个伊朗代理人。”

“让我们明确一点：巴勒斯坦人并不寻求一个与以色列并存的国家；他们寻求的是一个取代以色列的国家。”他在声明中说道。

另一方面，欧洲领导人对这一决定表示欢迎。

爱尔兰总理西蒙·哈里斯称其为“推动两国方案实施的重要贡献。”

西班牙总理佩德罗·桑切斯表示：“我们必须共同保护内塔尼亚胡试图摧毁的东西。两国方案是唯一的解决方案。”

苏格兰首席部长约翰·斯温尼敦促英国效仿法国的做法，称承认巴勒斯坦国“对和平至关重要。”

马克龙的声明发布之际，国际社会对加沙的人道主义灾难日益关注。据加沙卫生部统计，自2023年10月以来，已有超过59,500名巴勒斯坦人丧生，其中大多数是妇女和儿童。

世界卫生组织指责以色列的封锁导致了加沙地带的“人为”饥荒。

马克龙对此表示认同，他说：“当前的紧急优先事项是结束加沙的战争并拯救平民。”

去年11月，国际刑事法院对以色列总理内塔尼亚胡和前国防部长约阿夫·加兰特发出了因战争罪和反人类罪的逮捕令。

以色列还面临国际法院关于种族灭绝的案件。