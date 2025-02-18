巴以冲突的根源可以追溯到19世纪末，当时犹太复国主义运动兴起，旨在在巴勒斯坦建立犹太人的家园。自那时起，该地区遭受了一系列战争、入侵和起义的冲击。

这并不是冲突第一次爆发得如此激烈。从1948年的阿以战争、1967年的六日战争、1982年的黎巴嫩战争到两次巴勒斯坦人起义，该地区经历了无数次暴力转折点。但 10 月 7 日的不同之处在于，哈马斯成功占领了以色列领土，尽管只是短暂的一段时间——这是任何巴勒斯坦抵抗组织以前都从未做到过的。

哈马斯战士占领了以色列在加沙的总部雷姆军事基地；此次行动中，驻扎在该基地的以色列士兵全部被击毙或被俘。尽管以色列军队成功夺回了该基地，但这动摇了以色列的军事优势感。

10月7日为何不同？

对于许多巴勒斯坦评论员来说，10月7日的事件是史无前例的。巴勒斯坦教授、作家兼政治分析家卡迈勒·哈瓦什 (Kamel Hawwash) 就10 月 7 日在以色列领土占领背景下的特殊性向 TRT 世界表示：“据我所记得，没有。”

另一名巴勒斯坦学者萨米·阿里安也持同样观点，他指出，哈马斯曾多次袭击以色列，但这是哈马斯首次短时间占领以色列领土。

“当然，这也可以说是自 1973 年战争以来以色列首次遭到袭击。但这一次，以色列是在自己的领土上遭到袭击，而不是像1973年那样遭到埃及在西奈半岛和叙利亚在戈兰高地的袭击。”阿里安告诉TRT世界。

西奈半岛是埃及领土，以色列曾两次占领它：第一次是在20世纪50年代末，第二次是在1967年至1982年；戈兰高地也正式属于叙利亚，自1973年以来一直被特拉维夫占领。

国际危机组织的中东项目主任约斯特·希尔特曼在谈到10月7日的重要意义时表示：“我们从未见过这样的事情”，但他补充说，从某种程度上来说，这次事件是长期以来冲突模式的延续。

希尔特曼将此次袭击描述为“之前发生的所有事件的结合”，指出巴勒斯坦抵抗运动经历了多个阶段，从 20 世纪 60 年代和 70 年代由埃及和其他阿拉伯国家支持的行动，到巴勒斯坦大起义以及与以色列在加沙的多次战争。

一些分析人士将此次冲突与另一场重大的阿以冲突、即1973年十月战争相提并论，该战争也是在十月初爆发。然而，这一次以色列是在境内遭到袭击，不像 1973 年埃及和叙利亚那样袭击以色列占领的领土。

2023年10月7日，哈马斯袭击造成1180名以色列人死亡，其中大部分是平民，2400人受伤；巴勒斯坦抵抗组织在加沙劫持了 251 名人质。袭击发生后，以色列杀害了约 42,000 名巴勒斯坦人，其中大多数是妇女和儿童。

10 月 7 日发生了什么变化？

10月7日之前，以色列确信中东地区长期以来拒绝承认在穆斯林阿拉伯地区存在犹太国家的政治格局已经朝着有利于以色列的方向转变。在特朗普政府的调解下，一些阿拉伯国家已开始与以色列恢复正常关系。

“10月7日之前，以色列似乎正在书写其在巴勒斯坦的定居殖民计划的最后一章。巴勒斯坦作家和分析家拉姆齐·巴鲁德在谈到这些关系正常化、巴勒斯坦权力机构的边缘化以及对加沙的围困时说：“它几乎完全制服了巴勒斯坦领导层，破坏了阿拉伯国家对巴勒斯坦的所谓团结支持，并准备吞并约旦河西岸的大部分地区。”

巴鲁德将内塔尼亚胡 2023 年联合国演讲描述为“历史毁灭性时刻的顶峰”；以色列总理在此次演讲中展示了一张将巴勒斯坦领土排除在外的地图，并将其称为“新中东”。巴鲁德说，在内塔尼亚胡的设想中，“巴勒斯坦不再作为一个政治现实而存在，巴勒斯坦人作为一个国家的意志和愿望不再重要”。

但在内塔尼亚胡发表联合国演讲两周后，10月7日的意外事件改变了一切；巴鲁德补充道：“将巴勒斯坦置于中东未来和平的中心，消除以色列通过暴力强加政治结果的能力，并揭露以色列和阿拉伯国家之间的正常化是一种不可持续的谬论。”

10 月 7 日的袭击使哈马斯能够“通过发动一场新的战争”非常有效地破坏以色列融入中东的进程，特别是通过拟议的印度-中东-欧洲经济走廊。希尔特曼说。但他也认为，哈马斯总体上并没有取得多大成就。

区域回响

以色列的国际地位面临压力。西方国家，特别是欧洲国家，对以色列的行为的批评愈加激烈。与此同时，巴勒斯坦的支持者在全球舆论法庭上获得了更多支持。

10月7日之后，以色列的地区外交陷入停滞，特别是与沙特阿拉伯的谈判，而沙特阿拉伯与特拉维夫的关系正朝着正常化的方向发展。沙特阿拉伯拒绝与特拉维夫实现关系正常化，因为它认为加沙大屠杀是不可接受的。土耳其、南非和伊朗等国家再次对以色列的行为提出批评，而中国和俄罗斯等联合国大国也对以色列的行为表示担忧。

联合国专家警告称，以色列有可能成为“贱民”国家。与美国不同，中国和俄罗斯在联合国的平台上谴责以色列对黎巴嫩的无线电和传呼机袭击违反了人道主义法，而西班牙和爱尔兰等一些欧洲国家则警告特拉维夫不要进一步违反人道主义法。

巴鲁德认为，全球已经出现了一种与加沙兼容并反对以色列占领和侵犯人权的新形式的合法性。他认为，这种变化取代了旧秩序，面对巴勒斯坦人的“传奇抵抗”，以色列继续犯下“无法形容的暴行”。

“合法性现在属于那些与加沙团结一致的人、那些为加沙战斗和牺牲的人以及那些以加沙的名义扩大冲突边界的人。 “这个等式另一边的每个人都遭受了前所未有的合法性丧失。”

10月7日无疑改变了以巴冲突的格局。曾经被认为是稳定的政治局面现在变得不确定，以色列完全被控制，而巴勒斯坦的希望越来越渺茫。此次袭击不仅暴露了以色列的脆弱性，也证实不解决巴勒斯坦问题就无法实现中东和平。

“这意味着10月7日之后，巴勒斯坦将不得不改写近几十年来统治整个中东的政治和地缘政治规则，以及以色列相对于阿拉伯国家和以美国为中心的地区权力范式的地位，”巴鲁德说。