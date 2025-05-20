在以色列对加沙实施超过11周的封锁期间，加沙的营养不良率显著上升。如果食品短缺持续，这一情况可能呈指数级恶化，联合国巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）的一位卫生官员表示。

“截至四月底的数据表明，营养不良问题正在加剧，”UNRWA卫生部门负责人濑田昭宏在日内瓦的一场新闻发布会上表示。

“令人担忧的是，如果当前的食品短缺持续下去，营养不良问题将呈指数级增长，最终可能失控。”

自3月2日起，以色列对加沙实施全面封锁。

据政府、人权组织和国际报告称，以色列关闭了加沙的食品、医疗和人道主义援助通道，加剧了这一地区本已严重的人道主义危机。

周一，以色列允许9辆援助卡车通过Karem Abu Karem（Kerem Shalom）通道进入加沙，但援助人员表示，实际只有5辆卡车进入。

世界卫生组织批评进入加沙的援助数量，称其远远不足。

“这只是杯水车薪，远远无法满足紧急需求。从明天开始，必须允许更多援助进入加沙，”联合国援助负责人汤姆·弗莱彻表示。

超过93%的巴勒斯坦人面临严重的粮食不安全问题

加沙全体人民面临严重的饥荒风险，其中50万人正处于饥饿边缘。全球饥饿监测机构上周表示，与去年10月的报告相比，这一情况显著恶化。

根据综合粮食安全阶段分类（IPC）的最新评估，从今年4月1日至5月10日的情况进行了分析，并预测了到9月底的趋势。

IPC分析发现，在以色列封锁的巴勒斯坦加沙地带，有195万人（占总人口的93%）正经历严重的粮食不安全问题，其中24.4万人处于最严重的“灾难性”水平。

去年10月的IPC分析显示，有13.3万人属于“灾难性”类别。

IPC预测，到9月底，将有47万人（占总人口的22%）进入灾难性类别，另有超过100万人处于“紧急”水平。

“需要紧急行动来挽救生命，防止进一步的饥荒、死亡和全面的粮食危机，”报告指出。

自5月18日以来，以色列军队对加沙地带展开了大规模地面攻势，代号为“基甸战车行动”，并对这一受灾地区进行了致命的空袭。

以色列在加沙的流血事件自上周达到高峰，恰逢美国总统唐纳德·特朗普访问中东，并持续至今。

妇女和儿童是以色列空袭中遇难者的主要群体之一。

以色列强制驱逐巴勒斯坦人的情况大幅增加。联合国和人权组织一再表示，“在加沙，没有任何地方是安全的。”