以色列一名高级官员表示，以色列和哈马斯可能在一两周内就加沙停火和交换囚犯达成协议，但预计这一协议不会在一天内得出结果。

在以色列总理本雅明·内塔尼亚胡访问华盛顿期间，这位官员于周三表示，如果双方同意一项为期60天的停火提议，以色列将在此期间提出一项永久停火协议，要求巴勒斯坦抵抗组织解除武装。

如果哈马斯拒绝，“我们将继续”屠杀，这位官员在匿名的情况下补充说道。

此番言论正值美国敦促内塔尼亚胡接受加沙被封锁地区的停火协议之际。

此前，以色列主要反对党领袖亚伊尔·拉皮德批评内塔尼亚胡将所谓的“莫拉格轴线”作为南加沙停火谈判的障碍。

“内塔尼亚胡正在为协议设置障碍，”拉皮德在接受以色列公共广播公司KAN报道的电台采访时表示。

他讽刺地补充道：“现在突然间，莫拉格轴线成了我们生存的基石？”

以色列的屠杀暴行

自2023年10月7日以来，以色列在被围困的加沙地带已造成超过57,500名巴勒斯坦人死亡，其中大多数是妇女和儿童。

根据巴勒斯坦官方通讯社WAFA的报道，大约11,000名巴勒斯坦人可能被埋在被摧毁的房屋废墟下。

然而，专家认为实际死亡人数远远超过加沙巴勒斯坦当局的报告，估计可能达到约200,000人。

在这场大屠杀中，以色列将加沙大部分地区夷为废墟，几乎使其所有居民流离失所。

此外，以色列还阻止了急需的人道主义援助进入，仅允许一个备受争议的、由美国支持的援助组织进入，该组织被认为是为了绕过联合国的援助工作，并被谴责为“死亡陷阱”。