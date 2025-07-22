联合国儿童基金会（UNICEF）对加沙地区日益严重的饥饿危机发出严厉警告，称其为“人为灾难”。以色列持续的援助封锁导致儿童致命的营养不良问题加剧。

“饥饿在加沙地区普遍存在，人们正在死亡，”该机构周一在社交平台X上表示，描绘了以色列封锁下日常生活的严峻画面。

UNICEF指出，“儿童的致命营养不良已达到灾难性水平”，“食物极度短缺，清洁水资源低于紧急水平。”

“援助受到严重限制，获取援助的过程充满危险，”联合国机构补充道。

UNICEF强调了局势的紧迫性：“够了就是够了。联合国必须被允许大规模向各地的家庭提供各种类型的援助。”

“饥饿对加沙的儿童和家庭来说是一种可怕的现实，”该机构强调，援助必须紧急进入这一地区。

在种族灭绝中的饥饿

UNICEF的警告发布之际，以色列对被封锁的加沙地带的攻击仍在持续，毫无缓和迹象，而日益加深的饥荒正在夺走更多生命。

仅在过去24小时内，就有至少18人因饥饿死亡，这突显了在人道主义灾难升级的背景下，持续的轰炸和物资匮乏将平民推向绝境。

以色列在封锁的加沙地带的屠杀中已造成超过59,000名巴勒斯坦人死亡，其中大多数是妇女和儿童。

据巴勒斯坦官方通讯社WAFA报道，大约有11,000名巴勒斯坦人被埋在被摧毁的房屋废墟下。

然而，专家认为实际死亡人数远高于加沙当局报告的数字，估计可能达到约200,000人。

在这场种族灭绝中，以色列几乎将被封锁的加沙地带夷为废墟，并几乎迫使其全部人口流离失所。

以色列还阻止了急需的人道主义援助进入，仅允许一个备受争议的、由美国支持的援助组织进入，该组织被批评为是绕过联合国援助工作的“死亡陷阱”。