加沙战争
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联合国儿童基金会就以色列封锁导致的加沙严重饥荒危机发出严厉警告
联合国儿童基金会表示, 联合国必须被允许以大规模的方式向加沙地区绝望家庭提供各种类型的援助。
联合国儿童基金会就以色列封锁导致的加沙严重饥荒危机发出严厉警告
Over the course of the genocide, Israel has reduced most of the blockaded enclave to ruins, and practically displaced all of its population. / AA
2025年7月22日

联合国儿童基金会（UNICEF）对加沙地区日益严重的饥饿危机发出严厉警告，称其为“人为灾难”。以色列持续的援助封锁导致儿童致命的营养不良问题加剧。

“饥饿在加沙地区普遍存在，人们正在死亡，”该机构周一在社交平台X上表示，描绘了以色列封锁下日常生活的严峻画面。

UNICEF指出，“儿童的致命营养不良已达到灾难性水平”，“食物极度短缺，清洁水资源低于紧急水平。”

“援助受到严重限制，获取援助的过程充满危险，”联合国机构补充道。

UNICEF强调了局势的紧迫性：“够了就是够了。联合国必须被允许大规模向各地的家庭提供各种类型的援助。”

“饥饿对加沙的儿童和家庭来说是一种可怕的现实，”该机构强调，援助必须紧急进入这一地区。

在种族灭绝中的饥饿

UNICEF的警告发布之际，以色列对被封锁的加沙地带的攻击仍在持续，毫无缓和迹象，而日益加深的饥荒正在夺走更多生命。

仅在过去24小时内，就有至少18人因饥饿死亡，这突显了在人道主义灾难升级的背景下，持续的轰炸和物资匮乏将平民推向绝境。

以色列在封锁的加沙地带的屠杀中已造成超过59,000名巴勒斯坦人死亡，其中大多数是妇女和儿童。

据巴勒斯坦官方通讯社WAFA报道，大约有11,000名巴勒斯坦人被埋在被摧毁的房屋废墟下。

然而，专家认为实际死亡人数远高于加沙当局报告的数字，估计可能达到约200,000人。

在这场种族灭绝中，以色列几乎将被封锁的加沙地带夷为废墟，并几乎迫使其全部人口流离失所。

以色列还阻止了急需的人道主义援助进入，仅允许一个备受争议的、由美国支持的援助组织进入，该组织被批评为是绕过联合国援助工作的“死亡陷阱”。

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