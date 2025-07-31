黎巴嫩总统约瑟夫·奥恩表示，黎巴嫩各政党应抓住这一机会，立即交出武器。

奥恩在周四纪念建军节的讲话中表示，贝鲁特要求“将黎巴嫩国家权力扩展到其所有领土，解除所有武装团体，特别是真主党的武装，并将这些武器交还给黎巴嫩军队”。

总统的声明是在周二内阁会议上就黎巴嫩武器垄断和解除真主党武装展开激烈的国内外辩论之后发表的。

奥恩说：“所有政党的责任是毫不犹豫地抓住这一历史性机遇，努力确保武器完全掌握在军队和安全部队手中。”

据路透社报道，美国已要求黎巴嫩正式通过内阁决定，解除真主党武装，并表示在此之前不会恢复谈判。

美国表示，如果真主党在黎巴嫩全境彻底解除武装，美国将支持重建工作，并向以色列施压，迫使其停止军事行动。

奥恩表示，下周将向华盛顿提交一份提案，该提案内容包括以色列停止对黎巴嫩的袭击，并从其占领的黎巴嫩南部地区撤军。他还强调，真主党必须将武器移交给黎巴嫩军队。