2025年7月31日
黎巴嫩总统约瑟夫·奥恩表示，黎巴嫩各政党应抓住这一机会，立即交出武器。
奥恩在周四纪念建军节的讲话中表示，贝鲁特要求“将黎巴嫩国家权力扩展到其所有领土，解除所有武装团体，特别是真主党的武装，并将这些武器交还给黎巴嫩军队”。
总统的声明是在周二内阁会议上就黎巴嫩武器垄断和解除真主党武装展开激烈的国内外辩论之后发表的。
奥恩说：“所有政党的责任是毫不犹豫地抓住这一历史性机遇，努力确保武器完全掌握在军队和安全部队手中。”
据路透社报道，美国已要求黎巴嫩正式通过内阁决定，解除真主党武装，并表示在此之前不会恢复谈判。
美国表示，如果真主党在黎巴嫩全境彻底解除武装，美国将支持重建工作，并向以色列施压，迫使其停止军事行动。
奥恩表示，下周将向华盛顿提交一份提案，该提案内容包括以色列停止对黎巴嫩的袭击，并从其占领的黎巴嫩南部地区撤军。他还强调，真主党必须将武器移交给黎巴嫩军队。
美国的提案包括在未来10年内每年提供10亿美元，用于支持黎巴嫩军队和安全部队，并于今年晚些时候举行一次国际会议，以支持黎巴嫩的重建工作。
真主党拒绝解除武装
真主党领导人谢赫·纳伊姆·卡西姆周三表示，呼吁解除武装只会对以色列有利。
卡西姆在电视讲话中表示：“那些要求交出武器的人实际上是在要求将这些武器移交给以色列……我们不会向以色列低头。” 他继续说道：“裁军并非当务之急；当务之急是重建和停止袭击。”
真主党在去年与以色列的战争中损失惨重。这场战争消灭了该组织的大部分领导层，导致数千名成员死亡，数万名支持者被迫离开被毁的家园。
黎巴嫩仍在承受真主党与以色列冲突以及始于2019年的金融崩溃所带来的后果。
世界银行3月份表示，黎巴嫩需要大约110亿美元才能从真主党与以色列的战争中恢复过来。据世界银行称，仅黎巴嫩的住房就遭受了46亿美元的损失。