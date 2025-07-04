美国总统唐纳德·特朗普于7月3日表示，上个月伊朗在对美国空袭其核计划进行报复时，提前通知了美国即将对卡塔尔一处主要美军空军基地发动导弹袭击。

“你知道吗，他们打电话告诉我，他们必须对我们采取行动。这是伊朗，非常有礼貌。这意味着他们尊重我们，”特朗普在爱荷华州的一场集会上说道。这场集会是美国建国250周年纪念活动的一部分。

“因为我们投下了14枚炸弹，他们说，‘我们想向你们发射14次导弹。’我说，‘可以，我理解。’”

特朗普表示，伊朗还明确告知了对阿尔乌代德空军基地发动袭击的具体时间。该基地是美国中央司令部（CENTCOM）在中东的前沿总部。

“他们告诉我们袭击的地点。我说，‘很好。’我们撤空了这座军事基地。这是卡塔尔一座非常漂亮的军事基地，”特朗普说道。

“他们说，‘先生，下午一点。’我说，‘可以。’”

“你能想象吗？他们足够友好，这是伊朗，打电话告诉我他们想向我发射14次导弹。我说，‘可以。’然后他们发射了14枚高性能、速度极快的导弹。每一枚都被击落了。”

这次伊朗的袭击发生在6月23日，标志着从6月13日开始的近两周地区紧张局势的顶点。6月13日，以色列对伊朗的核设施和军事目标进行了空袭。作为报复，德黑兰发动了导弹和无人机袭击，而美国则通过轰炸三个伊朗核设施进行反击。

6月24日，在美国斡旋下，停火协议生效。

特朗普还重申了他的说法，即美国的空袭摧毁了伊朗的核计划。

“伊朗的核浓缩已经被摧毁，”他说。“还记得CNN曾说它没有被摧毁吗？现在已经证明了，它确实被摧毁了。”

7月3日，美国国防部发言人肖恩·帕内尔表示，美国的空袭使伊朗的核计划倒退了多达“两年”。他强调，美国的军事行动可能达到了目标，尽管最初泄露给公众的评估更加谨慎。