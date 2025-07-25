美国总统唐纳德·特朗普和美联储主席杰罗姆·鲍威尔就美联储华盛顿总部正在进行的翻修费用公开发生冲突。

在周四的辩论中，特朗普表示：“我们正在研究，看起来成本约为31亿美元。它涨了一点，或者说涨了很多。所以，27亿美元现在是31亿美元。” 鲍威尔摇了摇头，似乎否认了总统的说法。

鲍威尔回应道：“我不知道。” 他说，特朗普向记者宣布的总翻修费用包括目前正在建设的两栋大楼，以及美联储的马丁大楼（该大楼已于2021年竣工）。

鲍威尔表示：“你刚才把第三栋楼也算进去了。就是这样。那是第三栋楼。”特朗普对此回应道：“嗯，我知道，但那是一栋在建的大楼。”

美联储主席回应道：“不。那栋楼是五年前建的。马丁大楼我们五年前就完工了。”

权力斗争

鲍威尔上周在致预算和管理办公室主任拉塞尔·沃特的一封信中写道，美联储的马里纳·S·埃克尔斯大楼和1951宪法大道大楼目前正在翻修。这两座建筑均建于20世纪30年代。尽管鲍威尔承认，翻修这些近百年历史的建筑存在成本超支的问题，但他辩称，翻修工程的紧迫性足以让董事会在2017年批准。“这两座建筑都需要进行重大的结构性维修，才能使其成为安全、健康、高效的工作场所，包括清除石棉和铅污染，并彻底更换老化的系统，例如电气、管道、供暖、通风以及火灾探测和灭火系统。

埃克尔斯大楼和1951宪法大道大楼预计将于2027年竣工。

特朗普及其政治盟友试图利用这些成本超支问题作为对付鲍威尔的筹码。鲍威尔迄今为止一直拒绝遵从总统提出的降低利率的要求，因为他担心这可能会加剧通胀。特朗普关税战的经济成本尚不清楚。

鲍威尔在 2024 年三次降息后，维持其关键短期利率在 4.3%。