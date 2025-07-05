土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安呼吁俄罗斯和阿塞拜疆保持克制，强调安卡拉与莫斯科和巴库之间有“深厚且战略性的联系”。

埃尔多安在从阿塞拜疆返回的专机上对记者表示，安卡拉最大的愿望是，不幸的事件不要对莫斯科和巴库之间的关系造成“无法弥补的损害”。

谈到亚美尼亚和阿塞拜疆之间的和平协议，埃尔多安表示：“我们将见证随着和平协议的达成，新的历史性机遇窗口的开启。”

关于扎戈苏尔走廊，这条战略路线将连接阿塞拜疆西部与纳希切万飞地，并成为从中国通往土耳其和俄罗斯的重要纽带，埃尔多安总统表示，这不仅为阿塞拜疆，也为整个地区提供了机遇。

他指出，安卡拉将这条路线视为“地缘经济革命”的一部分。

尽管亚美尼亚最初反对扎戈苏尔走廊，但现在埃里温在加入经济一体化方面表现出更灵活的态度，他补充道。

关于华盛顿与安卡拉之间的F-35战机交付问题，埃尔多安总统表示，他希望在特朗普任期内逐步交付F-35战机，并希望美国总统能够“履行我们的协议”。

埃尔多安总统指出，F-35问题不仅仅关乎土耳其的军事技术，还涉及在全球平台上，特别是北约中的强大伙伴关系。

埃尔多安表示，由于以色列违反停火协议，地区的持久平静未能实现。他补充说，安卡拉正在努力防止类似情况再次发生。

土耳其认为，伊朗和以色列之间的停火也为加沙的停战打开了大门，总统补充说，哈马斯在此问题上多次表现出善意。

关于叙利亚问题，埃尔多安表示，土耳其已经明确了在叙利亚的红线，并补充说，国家不会容忍任何试图使恐怖组织或其附属机构合法化的计划。

“我们可以在叙利亚北部实施自由贸易区、物流中心和边境市场等模式，”埃尔多安补充道。

“在我与兄弟（阿塞拜疆总统）伊尔哈姆·阿利耶夫的会谈中，阿卡耶夫表示：‘我愿意为叙利亚的天然气问题提供一切支持，’”总统说道。