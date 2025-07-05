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土耳其总统敦促阿塞拜疆和俄罗斯在紧张局势中保持克制
埃尔多安表示,安卡拉最大的愿望是不希望不幸的事件给莫斯科和巴库之间的关系造成"不可弥补的损害"。
土耳其总统敦促阿塞拜疆和俄罗斯在紧张局势中保持克制
Turkish President Recep Tayyip Erdogan answers questions of the press members in a plane / AA
2025年7月5日

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安呼吁俄罗斯和阿塞拜疆保持克制，强调安卡拉与莫斯科和巴库之间有“深厚且战略性的联系”。

埃尔多安在从阿塞拜疆返回的专机上对记者表示，安卡拉最大的愿望是，不幸的事件不要对莫斯科和巴库之间的关系造成“无法弥补的损害”。

谈到亚美尼亚和阿塞拜疆之间的和平协议，埃尔多安表示：“我们将见证随着和平协议的达成，新的历史性机遇窗口的开启。”

关于扎戈苏尔走廊，这条战略路线将连接阿塞拜疆西部与纳希切万飞地，并成为从中国通往土耳其和俄罗斯的重要纽带，埃尔多安总统表示，这不仅为阿塞拜疆，也为整个地区提供了机遇。

他指出，安卡拉将这条路线视为“地缘经济革命”的一部分。

尽管亚美尼亚最初反对扎戈苏尔走廊，但现在埃里温在加入经济一体化方面表现出更灵活的态度，他补充道。

关于华盛顿与安卡拉之间的F-35战机交付问题，埃尔多安总统表示，他希望在特朗普任期内逐步交付F-35战机，并希望美国总统能够“履行我们的协议”。

埃尔多安总统指出，F-35问题不仅仅关乎土耳其的军事技术，还涉及在全球平台上，特别是北约中的强大伙伴关系。

埃尔多安表示，由于以色列违反停火协议，地区的持久平静未能实现。他补充说，安卡拉正在努力防止类似情况再次发生。

土耳其认为，伊朗和以色列之间的停火也为加沙的停战打开了大门，总统补充说，哈马斯在此问题上多次表现出善意。

关于叙利亚问题，埃尔多安表示，土耳其已经明确了在叙利亚的红线，并补充说，国家不会容忍任何试图使恐怖组织或其附属机构合法化的计划。

“我们可以在叙利亚北部实施自由贸易区、物流中心和边境市场等模式，”埃尔多安补充道。

“在我与兄弟（阿塞拜疆总统）伊尔哈姆·阿利耶夫的会谈中，阿卡耶夫表示：‘我愿意为叙利亚的天然气问题提供一切支持，’”总统说道。

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