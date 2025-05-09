来自印度旁遮普邦巴廷达地区的戏剧性画面显示，一架印度空军战机的残骸正在冒烟。与此同时，伊斯兰堡声称该国飞行员在周三早晨的印巴边境冲突中击落了五架印度先进战机，这一事件引发了局势的严重升级。

印度方面目前保持沉默，既未确认也未否认相关消息。

英国广播公司（BBC）的调查部门BBC Verify已证实了三段视频，这些视频记录了至少一架战机坠毁后的现场。这三段视频据信均拍摄于印度旁遮普邦巴廷达市附近的同一片田地。

其中一段视频显示，印度士兵正在收集金属碎片，包括疑似法国制造的“阵风”战斗机机架的部分。“阵风”战斗机是近年来印度空军引进的先进机型。

另外两段夜间拍摄的视频显示，燃烧的残骸和一枚飞行物划过天空后在地面引发火焰。

分析人士认为，这些画面与空中打击或空战的场景一致，这为巴基斯坦击落多架战机的说法提供了一定支持。

前英国陆军军官、现任安全公司Sibylline负责人贾斯汀·克朗普（Justin Crump）向BBC表示，这些碎片中还包括一枚法国制造的空对空导弹，该导弹可用于“阵风”和“幻影2000”战斗机，而这两种机型均为印度空军装备。

此外，一张在社交媒体上广泛传播的图片显示，一块尾翼上标有“BS001”和“Rafale”的字样。

BBC通过反向图片搜索等手段确认，这张图片是近期拍摄的，并非旧图再利用。

目前已知的情况引发了全球军事观察家的高度关注。

巴基斯坦先进战机与印度法国制造战机之间的空中交锋，为现代战斗机、导弹及飞行员在高压环境下的表现提供了难得的实战数据。

两名美国高级官员向路透社表示，至少有两架印度战机可能被击落，这或许标志着中国出口至巴基斯坦的战机技术取得了重要进展。

在周三下午的新闻发布会上，印度外交秘书维克拉姆·米斯里（Vikram Misri）拒绝确认或否认是否有战机损失。

南亚次大陆的局势仍在变化，各方呼吁印度和巴基斯坦避免引发更大范围的地区冲突。