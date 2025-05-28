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泽连斯基誓言对俄罗斯的攻击做出“对称”回应
泽连斯基表示，乌克兰将扩大无人武器和远程武器的生产。
泽连斯基誓言对俄罗斯的攻击做出“对称”回应
Zelenskyy emphasises there will be an expansion in the domestic production of unmanned and long-range capabilities. / Reuters
2025年5月28日

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，基辅正在增加无人机和导弹的生产，并将对俄罗斯的攻击作出“对称”回应。

泽连斯基在与高级军事官员举行的长时间会议后于周二表示，“议程包括规划我们的行动、应对俄罗斯打击的准备以及采取预防措施”，并强调乌克兰将扩大国内无人机和远程能力的生产。

他补充说，正在与欧洲国家准备新的协议，以“吸引对乌克兰生产的投资”，特别是用于无人系统和远程武器，以加强乌克兰的前线防御。

泽连斯基说，“我们的目标是对所有俄罗斯威胁作出对称回应，俄罗斯必须感受到他们对乌克兰所做行为的后果。他们一定会感受到。”

俄罗斯击退乌克兰无人机

俄罗斯国防部周三早些时候表示，在三个小时内，俄罗斯防空系统摧毁或拦截了112架乌克兰无人机，其中大部分位于中部或南部地区。

莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁表示，有六架乌克兰无人机在飞往俄罗斯首都途中被击退。他还提到，救援队正在地面上检查碎片。

俄罗斯还表示，最近几天对乌克兰的大规模空袭是对乌克兰无人机袭击其平民的“回应”，并指责基辅试图“破坏”和平努力。

莫斯科拒绝了基辅及其西方盟友提出的30天无条件停火的建议，并在上周五晚至周一早间向乌克兰发射了数百架无人机。

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