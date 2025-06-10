国际原子能机构（IAEA）总干事拉斐尔·格罗西在接受采访时表示，伊朗方面警告称，以色列对其核设施的打击可能会促使伊朗更加坚定地发展核武器。

格罗西在接受采访时说道，“这样的打击可能会产生凝聚效应，强化伊朗的决心——我直言不讳地说——追求核武器，或者退出《不扩散核武器条约》。”这段采访内容刊登在《耶路撒冷邮报》网站上，并于周一在i24电视台播出。

然而，据《耶路撒冷邮报》报道，格罗西对以色列会袭击德黑兰的核设施表示怀疑。

格罗西告诉《耶路撒冷邮报》，伊朗的核计划“范围广泛且深远”。“要破坏这些设施，需要压倒性的毁灭性力量。”

反对提议

最近，德黑兰和华盛顿通过阿曼的调解展开了核谈判。

伊朗外交部发言人埃斯梅尔·巴盖伊周一表示，伊朗将通过阿曼向美国递交一份核协议的反提案，以回应美国提出的“不可接受”的提议。

上周，美国总统唐纳德·特朗普表示，他曾警告以色列总理本雅明·内塔尼亚胡不要采取可能破坏与伊朗核谈判的行动。

特朗普在椭圆形办公室对记者说道，“我告诉他，现在采取这样的行动是不合适的，因为我们非常接近达成解决方案了，但情况可能随时发生变化。”

特朗普在与内塔尼亚胡进行了一次他称为“积极”的通话后对记者说道，“我们正在努力达成协议，以避免破坏和死亡。”

特朗普还说，“但事情可能不会如愿发展。我们很快就会知道结果。”

特朗普和内塔尼亚胡预计周一举行电话会晤。