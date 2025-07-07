德克萨斯州的救援人员正争分夺秒地寻找因突发洪水失踪的数十人，其中包括儿童。这场洪水已造成至少82人死亡，气象预报员警告称可能会有新的洪水袭来。

美国总统唐纳德·特朗普周日表示，他“可能”会在周五访问这个南部州。

总统对外界关于其政府在气象预报和相关联邦机构的大规模削减，已削弱地方预警系统的担忧不以为然。他将这次突发洪水描述为“百年一遇的灾难”，并称“没有人预料到”。

据德克萨斯州中部受灾最严重的克尔县（Kerr County）警长拉里·莱萨（Larry Leitha）称，至少40名成年人和28名儿童在洪水中遇难，而附近地区的洪水还导致至少10人死亡。

德克萨斯州公共安全负责人弗里曼·马丁（Freeman Martin）在新闻发布会上警告说：“今天死亡人数还会增加。”

德克萨斯州州长格雷格·阿博特（Greg Abbott）表示：“在全州所有受洪水影响的地区，目前已知有41人失踪。”

随着人们对为何警报没有更早发出或为何未提前疏散的质疑增多，特朗普将这一情况称为“拜登的安排”。

特朗普周日对记者表示：“这不是我们的安排。”当被问及是否会重新雇用国家气象局（NWS）的气象学家时，他回答“不会”。

当被问及是否会改变逐步淘汰联邦紧急事务管理局（FEMA）的计划时，他回应道：“FEMA的事情我们以后再谈。”

特朗普此前曾表示，灾难救援应由州政府负责。他还签署了一项重大灾难声明，为德克萨斯州提供了更多资源。

失踪的女孩们

在德克萨斯州中部，约有17架直升机参与了寻找失踪人员的行动，其中包括来自一个河边基督教夏令营的10名女孩和一名辅导员。当灾难发生时，该营地约有750人。

在大自然力量的可怕展示中，暴雨使瓜达卢佩河（Guadalupe River）的水位涨至树梢和营地小屋的屋顶高度。周五夜间，女孩们正在睡觉时，洪水将她们中的一些人冲走，留下了一片狼藉的景象。

营地里的毯子、泰迪熊和其他物品都被泥浆覆盖。小屋的窗户被水的冲击力击碎。

国家气象局（NWS）周日警告称，缓慢移动的雷暴可能会在德克萨斯州中部已经饱和的地面上引发更多突发洪水。

州长阿博特警告称，强降雨可能会“导致克尔维尔（Kerrville）及周边地区发生潜在的突发洪水”。官员们提醒人们不要靠近涨水的河流及其支流。

洪水发生在7月4日假期周末开始时，数月的降雨量在短短几个小时内倾泻而下，其中大部分发生在夜间人们熟睡时。

瓜达卢佩河的水位在短短45分钟内暴涨了26英尺（约8米），相当于两层楼的高度。