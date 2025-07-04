随着唐纳德·特朗普设定的避免高额关税的最后期限临近，亚洲投资者表现谨慎。美国总统表示，他计划开始向贸易伙伴发送信函，告知他们的关税税率。

尽管华尔街再创纪录的积极表现带来了一些乐观情绪，但由于下周截止日期的不确定性，这种乐观情绪有所减弱。此前，美国发布的就业报告超出预期，缓解了人们对全球最大经济体的担忧。

在特朗普于4月初宣布“解放日”关税攻势后，全球各国政府一直努力与华盛顿达成协议，以应对7月9日的最后期限。他和他的高级官员表示，已有多个协议正在酝酿中，但目前只有英国和越南签署了协议，中国则同意了一个框架协议，而美国也同意削减部分对等关税并出口某些产品。

尽管谈判代表们继续寻找方法以避免白宫措施的最坏结果，特朗普周四警告称，他很快将向各国首都发出通知。他对记者表示：“我倾向于发一封信，告诉他们需要支付的关税。这要简单得多。”

他补充道：“我们可能从明天开始，每天向不同国家发送大约10封信，告诉他们与美国做生意需要支付的费用。”

从日本、韩国到印度和台湾，贸易伙伴可能面临高额关税的前景，引发了对全球经济的新担忧。东京股市与上海、悉尼、惠灵顿和雅加达市场小幅上涨，但香港、首尔、新加坡、台北和马尼拉市场则出现下跌。

交易员未能延续纽约市场的积极势头，后者在独立日假期前推动标普500指数和纳斯达克指数再创新高。这些涨幅得益于数据显示，美国经济在6月新增了14.7万个就业岗位，失业率从4.2%降至4.1%，表现好于预期。