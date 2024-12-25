迪拜巧克力。互联网上最新的病毒式美食现象，也是一个完美的例子，展示了食物如何通过恰到好处的味道、时机和热度组合成为全球现象。

这一切始于一位迪拜巧克力制作师的孕期渴望而创造的简单作品，很快就在社交媒体网红们的推动下，红遍全球。

在过去，食物潮流是由富人和权贵塑造的——国王、皇帝和地区统治者。如果国王喜欢什么，宫廷也会跟随。每个人都想品尝贵族们吃的东西。毕竟，他们决定宴会的菜单、值得追求的美食以及什么会受到关注。但今天，我们的现代国王和女王不是在城堡里加冕，而是在智能手机屏幕的光芒中加冕。

在这一集中，我们将分析食物是如何成为全球现象的，以及社交媒体在创造——或打破——食物潮流中扮演的角色。那么，拿点小吃，让我们开始吧。

我是（艾尔肯），这是一篇来自TRT播客的新闻特写。

一个国王的热情影响宫廷的绝佳例子是瑞典国王查理十二世。1714年，他从土耳其带回了肉丸的配方（这是一种带有调味的羊肉和牛肉丸）。这个配方最终演变成了现在著名的瑞典科特布拉尔。50多年后，在古斯塔夫三世统治期间，肉丸在皇室宴会上供应。它们已经成为瑞典美食的象征。今天，瑞典肉丸通过宜家等家具零售商的餐厅售出，在全世界都很有名。

在当今世界，你不再需要天王巨星就能做出时髦的东西。我们需要的只是一个适时的视频，介绍一道看起来不错、风味独特或能给人带来满足感的菜肴。然后，一种流行现象将这道菜传播开来，最终形成病毒式传播。

让我们把这分解成三个阶段的过程：开始，巅峰和衰落。

第一阶段："火花"

一切都始于一个火花。通常是传统食物的创新转变，或者是某些吸引潮流创造者眼球的东西。

这些是内容创作者，比如美食博主、Instagram网红、TikTok明星等。他们点燃火焰。你可能听说过纽约的可颂甜甜圈。这只是在一家特别的咖啡店开始的想法，引起了大量关注。

这正是迪拜巧克力发生的事情。

也许你在社交媒体上看到过它。这是一款受中东启发的巧克力，获得了数百万的观看、点赞和转发。一切都始于Sarah Hamouda，一位在迪拜的英国-埃及巧克力制作师。

这款巧克力源于Sarah的孕期渴望，从未打算成为全球轰动。但关键是这款巧克力与众不同，它将"kadayif"的脆感与开心果奶油的丰富风味相结合。它有一种令人无法抗拒的质地，最重要的是，咬起来的声音令人惊叹。

通过将传统的中东风味与现代转变相结合，这款巧克力棒很快就成为了国际文化现象。通过这种方式，我们看到食物潮流有能力通过创造跨越边界并在全球范围内连接人们的共同体验来重塑文化。许多人喜欢融合料理，而脆感又能触动我们的感官体验。这一切都推动潮流进入下一个阶段：巅峰。

第二阶段：巅峰

然后，食物潮流...像野火一样蔓延。今天的食物文化的很大一部分是人们想要与他们吃的东西建立联系，而社交媒体平台给了他们实现这一点的工具。例如，TikTok网红Maria Vehera发布了一段在她的车里吃迪拜巧克力的ASMR视频。这个视频很快就病毒式传播，累积了超过5600万的观看量。

很快，每个人都开始发布自己的版本，展示那令人满意的脆响，这成为了它吸引力的关键部分。但迪拜巧克力的疯狂真正失控是因为它的独特性。公司每天只允许500个订单，只在特定时间通过一个平台"Deliveroo"提供。这在产品周围创造了一种神秘感。你不能简单地走进商店随时购买它。想想最好的演唱会门票是如何运作的：如果你不能得到它，你就会更想要它。

现在，像Lindt这样的大品牌也加入进来，推出他们自己版本的迪拜巧克力。虽然从技术上讲是"复制品"，但这些品牌的声誉为这股潮流增添了一层合法性。这是大玩家利用病毒式能量并抓住这股热潮的一种方式。

就像这位名叫Angelina的年轻英国女孩，她在纽约市的Lindt巧克力店外排队尝试他们版本的迪拜巧克力时制作了一个视频博客。

阿联酋政府也利用这款巧克力棒的名气作为营销工具来推广他们的旅游业。他们创建了在线视频内容来推广Sarah的生意，还发布了标题为"关于FIX，病毒式迪拜巧克力的所有信息"的新闻文章。它已经成为城市身份的一部分，成为大众的美味纪念品。

但是所有这些复制品是否让迪拜巧克力变得不那么独特了？所有这些炒作最终是否剥夺了食物的魅力，将其变成了一个主流潮流？

这就带我们到了...第三阶段：衰落

但是上升的必有下降。通常，当某样东西变得病毒式传播时，市场就会充斥着模仿者，变得过度曝光。或者有时当炒作无法满足期望时，下一个大事物就会出现，我们的食物潮流就会消失。

彩虹贝果在2015年因布鲁克林的The Bagel Store而走红，该店向世界介绍了这种适合Instagram的美食。鲜艳的贝果以大胆的彩虹色彩扭曲在一起，经常搭配夸张的奶油奶酪配料。彩虹贝果的视觉吸引力使它们非常适合社交媒体，导致需求增加，甚至激励全国的面包店复制其外观。

但是明亮、甜蜜的面包的吸引力很快就开始褪色。曾经被视为经典早餐的有趣转变，贝果现在开始显得过于人工，人们转向了下一个食物潮流：可颂甜甜圈。

可颂和甜甜圈的混合体，可颂甜甜圈也是在纽约开始的，由法国糕点师Dominique Ansel推出。这两种典型糕点的独特转变让人们排队数小时来品尝。正如预期的那样，世界各地的面包店都试图复制它。但是今天，尽管仍然偶尔在社交媒体上出现，可颂甜甜圈和彩虹贝果都成为了互联网食物文化特定时刻的怀旧遗物。

所有这些食物潮流曾经都是革命性的创新。它们之所以引起兴奋不仅仅是因为味道好，而是因为它们代表着新的东西。迪拜巧克力也不例外。它结合了传统和创新，提供独特性，并为数字时代而设计，在这个时代，食物可以既关乎体验，也关乎味道。那么...它会遇到同样的命运吗？

那么为什么我们如此痴迷于潮流食物呢？答案就在文化、技术和心理学的交汇处。从迪拜巧克力到经典美食，对于普通社交媒体消费者来说很明显，食物不再仅仅是营养：它是一种体验。而社交媒体给了我们一个分享这种体验的平台。人们排队尝试潮流食物是因为他们在网上看到和听到了太多关于它的内容，以至于想要亲自体验并加入对话——无论是赞美还是批评。