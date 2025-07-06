德克萨斯州中部的洪水死亡人数已上升至51人。

失踪者中包括来自Camp Mystic夏令营的27名年轻女孩。克尔维尔市经理道尔顿·赖斯表示，该地区可能还有更多人失踪。

“我们将失踪者分为两类：已知失踪者，即这27人……至于其他失踪者的具体数字，我们无法确定，”他在同一场新闻发布会上说道。

德克萨斯州州长格雷格·阿博特在新闻发布会上表示，他正在扩大州灾难的宣布，并向美国总统唐纳德·特朗普请求额外的联邦资源支持。

德克萨斯州紧急管理部门负责人尼姆·基德表示，空中、地面和水上救援队正在瓜达卢佩河沿线搜寻幸存者和遇难者遗体。

“我们将继续搜寻，直到所有失踪者被找到，”他说道。

洪水始于周五，当时数月的降雨量在数小时内倾泻而下，导致瓜达卢佩河在45分钟内上涨了26英尺（约8米）。

国家气象局警告称，未来仍有降雨预报，“过量的径流可能导致河流、小溪、溪流及其他低洼和易洪水地区发生洪水。”

周六，在克尔维尔，平日平静的瓜达卢佩河水流湍急，浑浊的河水中充满了各种碎片。

“水位达到了树顶，大约10米左右，”当地居民赫拉尔多·马丁内斯（61岁）说道。“汽车，整栋房子都被河水冲走了。”

闪洪发生时，地面无法吸收倾盆大雨，这种现象并不罕见。

但科学家表示，近年来，由人类引发的气候危机使得洪水、干旱和热浪等极端天气事件变得更加频繁和强烈。

Camp Mystic的灾难

周六，警长莱莎表示，位于洪水肆虐的克尔县的Camp Mystic基督教夏令营中，仍有27名儿童失踪。该夏令营约有750名女孩参加。

美国媒体报道称，其中4名失踪女孩已确认死亡，其家人证实了这一消息。

该营地位于瓜达卢佩河岸边，如今一片狼藉，毯子、床垫、玩具熊和其他物品散落在建筑物周围。

营地小屋的窗户被水流的冲击力击碎。

距离Camp Mystic约一英里远的Heart O' The Hills夏令营确认其负责人简·拉格斯代尔已在此次洪水中遇难。

“艰难的一天”

克尔维尔市官员道尔顿·赖斯表示，救援人员面临“非常困难”的条件。

“我们今天早上8点（格林尼治时间13点）开始了地面救援行动，”他说，并警告居民不要自行展开搜救。

赖斯补充说，目前尚不清楚有多少人可能在这一受欢迎的露营区游玩，他也未透露失踪者的总人数。

州和地方官员警告居民不要前往该地区，该地区包括沿河的露营地，有数十条道路无法通行。

社交媒体上的视频显示，由于夜间暴雨高达12英寸（相当于克尔县年均降雨量的三分之一），引发的闪洪冲走了房屋和树木。

随着救援人员在整个地区展开行动，克尔维尔市长乔·赫林呼吁社区团结一致。

“人们需要知道，今天将是艰难的一天。这将是艰难的一天，”他说，完后声音哽咽。