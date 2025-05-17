俄罗斯投资特使基里尔·德米特里耶夫表示，俄罗斯和乌克兰代表在伊斯坦布尔的会谈达成了“最大规模的战俘交换协议”和“可行的停火方案”。

德米特里耶夫于周六早些时候表示，伊斯坦布尔会晤的成果是“对立场的理解和对话的继续”，并补充说，这一切离不开美国总统唐纳德·特朗普及其团队的努力。

德米特里耶夫是俄罗斯国家财富基金的负责人。

作为解决俄乌战争更广泛努力的一部分，土耳其主办的高层和平会谈于周五在伊斯坦布尔结束。

土耳其外长哈坎·菲丹在向代表团发表的开幕讲话中表示：“我们必须抓住这个机会，在通往和平的道路上取得进展。每一天的拖延都会导致更多的生命损失。”

他提到，土耳其促成的会谈达成了一项协议，双方将各交换1000名战俘，并分享书面停火条款。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在伊斯坦布尔的一次活动中表示赞赏，声称土耳其在全球外交中发挥了重要作用，是“人道主义外交的旗手”，并在全球范围内“引领和平外交”。

主要参与者

美国代表团包括国务卿马尔科·鲁比奥、驻土耳其大使汤姆·巴拉克，以及乌克兰问题特别代表基思·凯洛格将军。乌克兰方面由总统办公室主任安德烈·叶尔马克、国防部长鲁斯特姆·乌梅罗夫和外交部长安德烈·西比哈代表。土耳其代表团则包括国家情报局局长易卜拉欣·卡林。

美国总统唐纳德·特朗普在阿联酋对记者表示，普京决定不参加本周在伊斯坦布尔的和平会谈，因为他的美国对手并未出席。

与此同时，乌克兰总统泽连斯基周五与美国和法国总统、德国总理以及英国和波兰总理进行了会谈。

泽连斯基表示，他们讨论了伊斯坦布尔和平会谈的形式和预期，目标是实现停火并为长期解决方案奠定基础。

他说，“乌克兰准备采取最快的步骤实现真正的和平，”并补充说，全球团结仍然至关重要。

泽连斯基表示，如果俄罗斯拒绝完全和无条件的停火，应实施进一步的国际制裁。他说，“对俄罗斯的压力必须持续，直到它准备结束战争为止。”

战俘交换协议与停火会谈

在俄罗斯和乌克兰代表团于伊斯坦布尔的多尔玛巴赫切宫举行会谈后，乌克兰国防部长鲁斯特姆·乌梅罗夫证实，俄罗斯和乌克兰已同意进行自战争开始以来最大规模的战俘交换。

他说，双方重点讨论了三件事——停火、战俘交换以及两国总统可能的会面。

乌梅罗夫说，“会议已经结束。我们讨论了停火和战俘交换。目前，我们已同意交换1000名战俘以换取1000名战俘。这是我们会议的成果，”并补充说，交换的日期已经确定，但尚未公布。

俄罗斯代表团团长、普京总统顾问弗拉基米尔·梅金斯基表示，莫斯科对在伊斯坦布尔与乌克兰的和平会谈结果感到满意。

梅金斯基说，“我们已经就三件事达成一致。首先，在未来几天内，将进行大规模的战俘交换，1000人对1000人”。

他还说，乌克兰方面要求两国元首直接会谈，俄罗斯代表团“已注意到这一请求。”

他说，“第三，我们已同意双方将各自提出对未来可能停火的愿景，并详细描述。”

梅金斯基总结道，在提出这些愿景后，双方同意继续谈判。

特朗普周五表示，他将“尽快安排”与普京会面，以帮助结束战争。

全球反应

第六届欧洲政治共同体（EPC）峰会于周五在地拉那开幕，47位欧洲领导人出席。

在活动中，欧盟委员会主席冯德莱恩和欧盟外交政策负责人卡加·卡拉斯表示，针对俄罗斯的新一轮制裁方案正在制定中。

冯德莱恩重申，制裁不仅具有惩罚性，还旨在迫使俄罗斯重返谈判桌。并且说道，“我们准备采取更多措施让普京回到谈判桌上。许多发言者提到，这场战争必须结束……我们正在制定下一轮制裁措施。”

德国总理弗里德里希·梅尔茨对伊斯坦布尔会议表示欢迎，称其为“积极信号”，并敦促继续进行外交努力。

梅尔茨说，“谁能说我们最近几天没有为结束这场战争做出足够的外交努力？现在唯一做错事的人就是普京，他没有出席。所有的停火条件都已具备。”

梅尔茨补充道，“他们今天的会面，是三年半以来的第一次，这是一个非常小但积极的信号。我们必须在外交努力上做得更多。”

北约秘书长马克·吕特说，“我认为普京派遣低级别代表团参加会谈是一个错误。”

一位发言人周五表示，联合国也对在伊斯坦布尔举行的旨在推动俄乌和平努力的会谈表示欢迎。

联合国指出土耳其和美国在其中发挥了“重要作用”。