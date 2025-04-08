据报道，英国一位著名律师和一个法律调查小组向伦敦警察局提交了一份全面报告，报告中指控 10 名英国人在被围困的加沙犯下战争罪。

据多家媒体报道，这份长达 240 页的报告由英国著名人权律师迈克尔·曼斯菲尔德 (Michael Mansfield KC) 和一支驻海牙的调查小组准备并于周一被提交给海牙都会反恐警察司令部战争罪行小组。

该申请由巴勒斯坦人权中心和英国公共利益法律中心（PILC）代表加沙和英国的巴勒斯坦人提出。

报告中详细提供了经过深入研究且令人信服的证据，证明英国公民参与了加沙的严重罪行。

报告中列举了10名英国嫌疑人，揭露他们参与以色列军队犯下的“战争罪和反人类罪”的证据。

报告中呼吁对英国公民进行调查，发出逮捕令并在英国法庭对他们进行起诉。

该报告是在旨在确保对巴勒斯坦涉嫌战争罪行追究责任的全球 195 法律联盟呼吁国际社会采取行动后发布​​的。

“杀人许可证”

法律团队在提交报告之前在苏格兰场外面向记者发表了讲话。 巴勒斯坦人权中心和英国公共利益法律中心的法律总监保罗·赫伦 (Paul Heron) 表示，该报告基于为期六个月的广泛证据收集工作。

赫伦表示：“我们向伦敦警察厅战争罪行调查组提出呼吁，要求立即进行全面调查并提起刑事起诉。”

他说，所涉及的战争罪和危害人类罪包括谋杀、故意使加沙巴勒斯坦人遭受巨大痛苦、严重伤害和残酷对待、袭击平民、强迫流离失所和驱逐、袭击人道主义人员以及与以色列军队针对巴勒斯坦人民采取的行动有关的大规模毁灭罪。

赫伦指出，以色列在停火后仍持续袭击14天。他说：“这一呼吁来得正是时候。”

巴勒斯坦人权中心主任拉吉·苏拉尼表示，加沙遭受轰炸、杀戮和屠杀。

苏拉尼指出：“过去 18 个月来，种族灭绝一直被现场直播，这真是莫大的耻辱。”

他说，将以色列的袭击描述为自卫就等于是授予杀害巴勒斯坦平民的许可证。

苏拉尼指责美国、英国和欧洲参与了以色列的袭击，并表示武器仍在向以色列运送。

苏拉尼补充道：“我认为英国检察官（斯蒂芬帕金森）应该调查和起诉那些真正参与加沙事件的英国公民。”

曼斯菲尔德强调，在国际刑事法院继续向以色列施压之际，提高声音非常重要，并表示英国应该支持国际刑事法院。

他说英国政府也应该维护法治。

‘宣传噱头’

英国的以色列律师组织（UKLFI）表示，该报告仅仅是一个“宣传噱头”。

《犹太纪事报》援引英国自由战士组织成员乔纳森·特纳的话写道：“令人震惊的是，这些指控与国际刑事法院检察官的主要指控不同，即以色列使用饥饿作为战争手段。”

亲以色列非政府组织观察员法律顾问安妮·赫茨伯格表示，该报告的目的是恐吓居住在英国的犹太人。

赫茨伯格在他的 X 账户上写道：“其目的不仅仅是法律骚扰，也是在以色列及其盟友之间制造全球分歧的运动的一部分。”