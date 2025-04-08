六个联合国机构的负责人警告，以色列对加沙持续的封锁和攻击正在造成灾难性的后果，并表示世界正在“目睹对人类生命完全漠视的战争行为”。

在联合国人道主义事务协调办公室（OCHA）、联合国儿童基金会（UNICEF）、联合国项目事务厅（UNOPS）、联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）、联合国世界粮食计划署（WFP）和世界卫生组织（WHO）的高管签署的这份声明中称：“一个多月以来，商业和人道主义援助均未获准进入加沙。”

声明中指出，“超过210万人被困在加沙，遭受轰炸和饥饿，而在边境口岸，食品、药品、燃料和庇护物资却堆积如山，无法运抵加沙”。

这些机构指出，在最近的停火破裂后的第一周内，就有超过1000名儿童被杀害或受伤——这是过去一年中加沙地区儿童死亡人数最多的一周。

声明还强调人道主义援助已陷入停滞状态，并指出：“就在几天前，由世界粮食计划署支持的25家面包店因面粉和烹饪燃气短缺而被迫关闭。”

联合国官员形容当前的人道主义局势前所未有，并强调：“我们正在目睹加沙的战争行为，这些行为完全漠视人类生命。”

联合声明中写道，“新的以色列驱逐令迫使数十万巴勒斯坦人再次逃离家园，却没有安全的去处”。

声明还反驳了有关加沙物资充足的说法，指出：“声称目前有足够的食品供加沙所有巴勒斯坦人食用的说法，与地面实际情况相去甚远。”

自2023年10月以来，至少有408名人道主义工作者遇难，其中包括280多名来自联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）的工作人员。

联合呼吁提醒世界各国政府有责任维护国际人道主义法，并呼吁采取紧急果断干预措施，内容包括：“保护平民。协助运送援助物资。释放人质。恢复停火。”