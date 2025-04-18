沙特国防大臣哈立德·本·萨勒曼王子抵达德黑兰，与伊朗官员举行会谈。这次访问是在伊朗与美国就伊朗核计划举行周末会谈之前进行的。

据伊朗国家媒体报道，国防大臣向伊朗最高领袖阿里·哈梅内伊转交了沙特国王萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹的信件，但未透露信件内容的具体细节。

哈立德王子在其社交媒体平台X账户上表示：“我们讨论了双边关系以及共同关心的话题。”

哈梅内伊也在其X账户上确认了这次会面，但未透露信件内容的具体信息。

此外，哈立德王子还会见了伊朗总统马苏德·佩泽什基安，双方回顾了沙特与伊朗的关系，并探讨了加强合作的途径。

哈立德说，“我们还讨论了地区和国际发展以及相关努力”。

伊朗与美国在罗马举行会谈

伊朗与美国计划本周末在罗马举行第二轮会谈，讨论德黑兰有争议的铀浓缩计划。

据伊朗国家媒体报道，哈梅内伊在会谈中表示：“我们相信伊朗伊斯兰共和国与沙特阿拉伯之间的关系对两国都有利。”

哈梅内伊还表达了德黑兰克服改善与利雅得关系障碍的意愿。

2023年，在中国的斡旋下，伊朗与沙特达成协议，同意恢复关系，结束多年来威胁海湾地区稳定与安全的敌对状态。

沙特阿拉伯对伊朗与美国的核谈判表示欢迎，并在周六通过官方通讯社发表声明称，支持解决地区和国际争端的努力。

据伊朗国家媒体报道，伊朗武装部队参谋长穆罕默德·巴盖里在与沙特国防大臣会面后表示：“自北京协议以来，沙特与伊朗武装部队之间的关系有所改善。”

巴盖里强调，地区安全是“各国的共同战略利益”，并补充道，德黑兰的政策是基于加强与邻国的关系。

他通过伊朗官方通讯社IRNA表示，“因此，扩大和巩固两国武装部队之间的关系可以为更广泛的地区合作奠定坚实基础”。

自2016年以来的关系

周四的访问是自两国恢复外交关系以来，沙特高级国防官员第二次访问德黑兰。

2024年11月，沙特阿拉伯武装部队总参谋长法亚德·本·哈米德·鲁瓦伊利中将曾访问德黑兰，进行双边军事会谈。

2023年3月，通过中国斡旋的北京谈判，沙特与伊朗恢复了外交关系，结束了自2016年以来的七年断交局面。当时，由于沙特处决什叶派教士尼姆尔·尼姆尔，引发抗议者袭击沙特驻伊朗外交机构，导致两国关系中断。