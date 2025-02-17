上周，美国通过了一项法案，旨在保护以色列领导人免受过去 15 个月来针对巴勒斯坦人的种族灭绝罪行的侵害。

该法案是在美国国会权力转移、共和党控制两院后浮出水面的，该法案提议对国际刑事法院实施制裁，以回应以色列总理本雅明·内塔尼亚胡和前国防部长约阿夫·加兰特发出的逮捕令。

政治策略师、前英国中东和平特使顾问阿希什·普拉沙尔认为，美国的举动表明在适用国际法时存在令人不安的双重标准。

普拉沙尔对TRT世界（TRT World）表示：“西方国家上周明确表示，国际法实际上并不是为追究他们的责任而设计的。”

“西方过去已经明确表示：国际法适用于非洲独裁者和俄罗斯，但西方却一再犯下大屠杀、战争罪和种族灭绝罪。”

非法法院反制法案（Illegitimate Court Counteraction Act）

这项名为《非法法院反制法案》的法案目前正在等待参议院批准。该法案将对协助国际刑事法院审判美国人或以色列人的个人实施制裁。

这些制裁包括冻结财产资产和拒绝向为法院的努力提供物质或财政捐助的外国人发放签证。

尽管国际机构和专家越来越多地一致认为，以色列在加沙的战争罪行相当于种族灭绝，但这些制裁提议还是被提出。

国际刑法与美国的态度

去年 11 月，国际刑事法院对内塔尼亚胡和加兰特发出了历史性的逮捕令，为扩大问责机制奠定了基础。

受《罗马规约》或《国际刑事法院规约》约束的国家可以根据普遍管辖权审判协助和教唆种族灭绝或危害人类罪的个人、政治领导人和军事人员。

上周，这一管辖权首次得到行使，迈出了历史性的一步。

巴西法院命令警方调查一名涉嫌在加沙犯下战争罪的以色列士兵。法院要求进行紧急调查，这是《罗马规约》缔约国在国家一级执行其规定的一个突出例子。

美国制裁能改变西方态度吗？

在美国提出对国际刑事法院实施制裁之后，英国、法国、德国和波兰等许多西方国家可能会与华盛顿保持一致。

普拉沙尔说：“我认为，我们将会看到那些一直否认这场种族灭绝、将这场种族灭绝武器化、不予反抗的政府的强烈反对。”

“现在是欧洲盟友改变立场、对抗美国的时候了。 他们必须表明他们是否相信国际法。”

华盛顿历来对国际刑事法院提出重大挑战，并积极反对该法院调查涉及美国人员或其盟友（特别是以色列）的战争罪行。

这些施压策略包括对国际刑事法院官员实施制裁，并向成员国施压，要求其撤回对违背美国利益的调查的支持。

以色列情报部门向国际刑事法院官员施压

有关以色列情报部门多年来监视和刺探国际刑事法院官员的信息也揭示了压力的程度。

此前，特朗普政府时期，美国曾对国际刑事法院首席检察官法图·本苏达及其他工作人员实施制裁，原因是国际刑事法院调查了美国在阿富汗犯下的战争罪行以及以色列在巴勒斯坦领土犯下的战争罪行。

尤其是本苏达，受到了摩萨德领导层的直接威胁。这些威胁旨在阻止国际刑事法院对以色列提起诉讼，并威胁伤害本苏达及其家人。

拜登政府随后取消了这些制裁，但现在试图恢复制裁会引发重要的法律和道德问题。

政治反对派的增多

政治反对势力也在不断壮大。2024 年 4 月，一群美国共和党参议员向国际刑事法院现任检察官卡里姆·汗发出警告。这些参议员威胁说，如果继续执行这些逮捕令，可能会对汗和其他国际刑事法院官员及其家人实施制裁。

普拉沙尔说："国际刑事法院和法官们知道，如果他们发出这些逮捕令，就会受到制裁、惩罚和攻击。”

他说：“美国不希望以色列或美国自己承担任何责任。因为追究以色列的责任意味着追究美国的责任，因为美国给予了以色列实施这一种族灭绝所需的一切政治和军事支持。”

制裁对国际刑事法院调查的影响

美国提议的制裁预计不会完全破坏国际刑事法院对以色列的调查。然而，制裁可能会带来操作上的挑战，如冻结美国资产或阻止金融机构与国际刑事法院打交道。

此前，美国针对国际刑事法院检察官和工作人员的反国际刑事法院运动已遭到全球谴责。除以色列外，没有任何西方民主国家或美国盟友支持这一运动。

这一次，尤其是在欧洲，美国阻挠司法公正的努力可能会激起更强烈的反应，焦点将从对国际刑事法院的批评转移到华盛顿对司法机构的干涉上。