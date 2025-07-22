一波绝食抗议正在阿拉伯世界蔓延，以抗议以色列对加沙地带持续的封锁，同时巴勒斯坦卫生官员警告称，饥荒正以惊人的速度夺走儿童的生命。

“如果加沙的孩子没有食物可吃，那么每个人都应该绝食抗议，”加沙民防发言人马哈茂德·巴萨尔说道。他于7月20日开始了全面的绝食行动。

在接受埃及的Al Qahera新闻频道采访时，他表示：“我不会进食，直到我的人民能够吃上饭，并且援助能够以尊重人类尊严的方式送达。”

巴萨尔将加沙的局势描述为“系统性的集体惩罚”，并呼吁阿拉伯国家政府、欧洲议会和宗教领袖超越言辞，采取具体行动。

他补充道：“如果加沙的孩子没有食物吃，那么每个人都应该团结起来进行抗议。”

加入这一行动的还有突尼斯前总统蒙塞夫·马尔祖基，他于周一通过社交平台X宣布参与象征性的绝食抗议。

突尼斯记者巴萨姆·布尼也加入了行动，宣布他将开始绝食，以抗议他所称的以色列将饥饿作为武器以及将人道主义援助军事化的行为。

布尼发起了#hungerstrikeforgaza（为加沙绝食）的话题标签，并呼吁其他人参与，通过避免发布无关内容并用多种语言分享更新来提高公众意识。

与此同时，国际打破加沙封锁委员会呼吁在周二发起全球绝食抗议，称之为“愤怒的星期二”。

加沙卫生部表示，自2023年10月以来，至少有86名巴勒斯坦人——其中76名是儿童——因饥饿和营养不良而死亡，并称这一危机为“无声的大屠杀”。

卫生部报告称，仅在过去24小时内，就有18人因饥饿相关原因死亡。

卫生部呼吁立即重新开放边境口岸，以便食品和药品能够进入这个自3月2日以来被以色列全面封锁的地区。