据法新社报道，美国总统唐纳德·特朗普否决了以色列计划暗杀伊朗最高领袖阿亚图拉·阿里·哈梅内伊的提议。

“我们得知以色列计划袭击伊朗最高领袖。特朗普总统对此表示反对，并告知以色列不要继续执行这一计划，”一位美国高级官员周日表示。

此前，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡在被问及有关特朗普要求以色列不要暗杀哈梅内伊的报道时，拒绝作出回应。

“我不会对此事发表评论，”他在接受福克斯新闻采访时说道。

“但我可以说……我们会采取必要的行动，我相信美国知道什么对他们最有利，”他补充道。

这一声明发表之际，以色列和伊朗再次在周日互相发射导弹。耶路撒冷周边传出爆炸声，居民被要求寻找掩护，而德黑兰的防空系统也被报道已启动。

经过数十年的敌对关系以及通过代理人和秘密行动进行的幕后战争，这次冲突标志着两国首次公开互相攻击，引发了对可能爆发长期战争的担忧，这场战争可能会动摇整个中东地区的稳定。

最新的冲突始于周五，当时以色列发动袭击，杀害了几名伊朗高级军事指挥官和核科学家，并袭击了军事基地、核设施以及全国范围内的居民区。

特拉维夫的突然袭击引发了冲突，伊朗随即对以色列进行了报复性攻击。

目前，双方的报复行动仍在持续。

内塔尼亚胡还在接受福克斯新闻采访时暗示，以色列已暗杀了伊朗情报负责人穆罕默德·卡泽米。他表示，以色列最近“在德黑兰成功击毙了情报负责人及其副手”，这是在战机对伊朗首都发动空袭时完成的。

特朗普强调，作为以色列的亲密盟友，美国“与以色列发动的袭击无关”。

这位美国总统在周日接受ABC新闻采访时重申，美国“目前未参与”任何军事行动。

他还表示，他对俄罗斯总统弗拉基米尔·普京作为调解人解决这一冲突的提议“持开放态度”。

来源：法新社