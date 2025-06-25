美国近半人口（约1.61亿人）正面临“极度危险”的热浪，包括纽约、费城和华盛顿特区在内的东海岸地区气温超过38°C。

美国国家气象局（NWS）警告称，高温和潮湿天气将使东北部部分地区的热指数（体感温度）高达43°C。

纽约市气温飙升至37°C，创下该市自2012年以来的最高纪录。

附近的新泽西州纽瓦克市测出39.4°C的高温，而费城则达到38°C。

美国国家气象局表示：“这种高温极其危险，不容小觑。”

他敦促居民避免剧烈活动，并注意补充水分。

高温引发停电，影响了纽约布朗克斯区超过3.4万户家庭，能源供应商康涅狄格爱迪生电力公司也敦促用户减少用电量。

到中午时分，许多城市的公共场所几乎空无一人。

在华盛顿，美国国家公园管理局以“华盛顿特区地区极端高温”为由关闭了华盛顿纪念碑。

美国铁路公司（Amtrak）表示，由于极端高温，他们正在降低东海岸路线的速度，并警告列车延误。

“热穹顶”

高温是被称为“热穹顶”的天气模式的一部分。它是一种高压系统，将暖空气困在地表附近，并在数天内加剧高温。

气象学家和气候专家表示，由于全球变暖，此类事件的频率、持续时间和强度都在增加。

2024年是全球有记录以来最热的一年，预计2025年将位列前三。极端高温是美国天气相关死亡的主要原因，超过了飓风、洪水和龙卷风。

主要原因，超过了飓风、洪水和龙卷风。