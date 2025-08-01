叙利亚信息部长哈姆扎·穆斯塔法表示，以色列正在通过支持苏韦达市的德鲁兹酋长希克马特·阿尔-希吉里，试图在叙利亚南部建立类似于“州区”式的行政管理，以分裂叙利亚。

穆斯塔法在接受阿纳多卢通讯社采访时说：“以色列不希望看到一个统一且稳定的叙利亚。它继续推行使叙利亚分裂和不稳定的政策。不幸的是，一些内部势力也因狭隘的政治考量而为以色列的政策服务。”

他提到，苏韦达最近的停火是通过美国和其他几个国家的调解达成的。他说：“尤其是在以色列对大马士革的袭击之后，为寻求政治解决方案创造了条件。苏韦达提出的政治解决方案是由国家提出的。”

穆斯塔法指出，政府无意在苏韦达发动军事行动，而是在过去六个月里与包括希吉里集团在内的政治和武装派别进行了谈判。让步包括允许当地青年维持秩序。他还提到，德鲁兹和贝都因部落之间日益紧张的关系迫使大马士革政府在干预和保持中立之间做出选择。他说：“在这种情况下，苏韦达的军事干预并非计划中的行动。”

穆斯塔法补充说，这次停火不仅仅是书面协议，而是基于相互理解。他解释道：“停火可以分为三个阶段。第一阶段是停止冲突并撤出市中心的安全部队。第二阶段是将部落武装从城市中移除，并重新部署国家力量到农村地区。最后一个阶段是满足基本需求，包括燃料和食品供应，以及修复通信和互联网基础设施。”

他表示，“尽管希吉里相关势力在停火初期试图违反协议，但停火在第二天和第三天逐渐稳定下来。”

援助封锁指控被驳回

穆斯塔法表示，国家继续向苏韦达提供人道主义援助，并未从宗派或社区的角度行事。他说：“希吉里和类似的团体试图用分裂主义和狭隘的方式塑造自己的叙述。他们表现得好像自己负责提供援助。尽管贸易中存在一些困难，但人道主义援助从未中断。”

他指责希吉里的团体垄断援助以加强其影响力。他说：“希吉里危及苏韦达的未来。像‘援助封锁’这样的叙述对任何真正的叙利亚人来说都是不可接受的。他们通过控制国家援助运输来换取忠诚并惩罚反对者。”

穆斯塔法驳斥了政府封锁苏韦达的指控，并表示：“我们已经邀请国际组织进入该地区，援助是在他们的协调下进行的。完全阻止援助进入的是希吉里集团。‘封锁’的叙述是为了分裂和孤立的政治目标服务。”

内塔尼亚胡“危害地区稳定”

穆斯塔法指责以色列总理本雅明·内塔尼亚胡为了个人政治利益而破坏地区稳定。他说：“内塔尼亚胡为了自己的政治前途无情地危害地区稳定。加沙问题已使以色列与其西方盟友的关系濒临人道主义危机的边缘。”

他还说，“以色列不希望看到一个新的叙利亚的存在。因此，它继续推行使叙利亚分裂和不稳定的政策。不幸的是，一些内部势力也因狭隘的政治考量而支持这些以色列政策。以色列从未干预以保护德鲁兹人。”

他提到，尽管以色列声称支持被占领的巴勒斯坦地区的一些德鲁兹团体，但实际上它通常对该社区施加压力。他补充说：“以色列试图通过这些团体将其在巴勒斯坦的德鲁兹经验转移到叙利亚。”