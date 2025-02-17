2024 年成为许多地区冲突加剧的一年，死亡人数与 2023 年相比大幅增加 30%。

随着新年的临近，以色列对加沙和其占领的约旦河西岸地区巴勒斯坦人的暴力袭击仍在继续。与此同时，乌克兰与俄罗斯之间的冲突没有停火的迹象，更不用说解决的迹象了。

加沙和被占领的约旦河西岸地区的流血事件已达到前所未有的程度。 2024 年，35,000 余名巴勒斯坦人丧生，这是自 1948 年以色列占领和犹太复国主义侵略以来死亡最惨重的一年。另一方面，乌克兰经历了历史上最血腥的一页，双方共有6.7万人死亡。

在黎巴嫩，真主党与以色列之间于 11 月底开始的为期 60 天的脆弱停火协议仍然有效。但全年已有近4000名黎巴嫩人丧生，内塔尼亚胡政府也以各种理由多次违反停火协议。

11月下旬，叙利亚经历了令人震惊的转折点，反对派在为期11天的激烈战役中意外推翻了阿萨德政权。自那时起，尽管长期遭受复兴社会党的镇压，但该国一直保持着相当平静。

2024年总体上被记录为血腥的一年，根据武装冲突地点和事件数据（ACLED）项目，共有23.3万人丧生。这一数字比上年增长了30%。自 2019 年以来，暴力行为增加了一倍，全球八分之一的人经历过冲突。据ACLED称，巴勒斯坦遭受的暴力最为严重。

加沙袭击

2024年已成为历史上巴勒斯坦人民遭受的苦难中最惨烈的篇章，远远超过了犹太复国主义者一个多世纪的压迫和屠杀历史。在这种暴力不断的气氛中，哈马斯和以色列在卡塔尔参与停火谈判，带来了一线希望。

上周，以色列国防部长卡茨 (Israel Katz) 将目前的谈判阶段描述为自 2023 年 11 月达成用 100 多名以色列人质交换巴勒斯坦囚犯协议以来“最接近达成人质协议的一次”。

尽管取得了这些进展，但分析人士仍然怀疑以色列对加沙的占领是否会结束。据《纽约时报》近日报道，以色列已在地中海的该地区建立了19个军事基地。此外，以色列军队分割了加沙的南北，并在中部建立了庞大的军事结构。

巴勒斯坦教授、作家兼政治分析家卡迈勒·哈瓦什 (Kamel Hawwash) 将以色列不断扩大的军事存在解读为“长期占领”的表现。他告诉TRT世界（TRT World）：“以色列不会放弃加沙的任何地方，因为谁能将他们赶出来呢？”他提请注意美国和西方给予特拉维夫的支持。

十月之后，以色列领导人立即发表声明称，他们的目标是将巴勒斯坦人彻底驱逐出加沙。哈瓦什不愿将当前的行动定性为一次彻底的毁灭性打击，但他表示，在美国和英国的支持下，以色列“很快意识到他们可以做任何事情”。

自2023年10月以来，以色列的袭击已造成45,000多名巴勒斯坦人死亡，其中包括14,500名儿童，并造成106,000多人受伤。联合国儿童基金会执行主任凯瑟琳·拉塞尔在社交媒体帖子中表示：“加沙所有 110 万名儿童都迫切需要保护和心理健康支持。”

乌克兰战争

2024 年，俄罗斯和乌克兰之间爆发了一场极其血腥的冲突。俄罗斯军队在乌克兰东部地区取得了重大进展，占据了基辅的上风，而泽连斯基政府则针对莫斯科加强的攻势发起了出人意料的反攻，占领了俄罗斯库尔斯克地区的部分地区。

据俄罗斯国防部称，2024 年，莫斯科军队共夺取了约 4500 平方公里的乌克兰领土，平均每天推进 30 平方公里。最近，俄罗斯军队巩固了对乌克兰东部关键地区的控制，逼近战略城市波克罗夫斯克。

上周，莫斯科发生了戏剧性的变化。克里姆林宫附近发生爆炸，导致领导俄罗斯放射、化学和生物部队的俄罗斯高级将领伊戈尔·基里洛夫死亡。乌克兰声称对此次袭击负责。

据俄罗斯政治学家、弗拉基米尔·普京的前顾问谢尔盖·马尔科夫称，基里洛夫不仅是乌克兰的目标，也是美国的目标。“马尔科夫对 TRT World 说："这是美国人对他的报复。”他还强调基里洛夫反对美国在乌克兰开展化学和生物活动的运动。

基里洛夫在2022年的一次演讲中，将五角大楼在乌克兰的活动描述为“非法军事和生物研究的幌子”，并指责美国民主党成员为乌克兰的生物武器活动提供资金。 “这是五角大楼的关键承包商之一，”基里洛夫表示，他指的是五角大楼承包商 Metabiota，该公司由亨特·拜登的投资基金支持。

乌克兰指责基里洛夫对本国人民使用化学武器。

2024年还发生了针对乌克兰库尔斯克地区的大规模跨境行动。 《华尔街日报》将这次行动描述为“第二次世界大战以来对俄罗斯领土的首次外国入侵”。此次行动是为了展示基辅的抵抗能力，并强调西方继续提供军事支持的必要性。

从历史角度看，库尔斯克是二战时期纳粹德国与苏联最大装甲战役的发生地，在2024年再次成为象征性战场。通过此次行动，泽连斯基政府向北约国家发出了明确信息：乌克兰继续展现韧性，值得加大武器支持。

以色列针对黎巴嫩的袭击

今年，以色列的侵略行动已不仅限于加沙，还延伸至邻国黎巴嫩。黎巴嫩数十年来持续遭受特拉维夫的入侵和跨境袭击。

以色列对黎巴嫩的袭击始于九月。以色列使用爆炸装置和无线电的秘密手段，造成多人死亡，数千人受伤。上个月，总理本雅明·内塔尼亚胡承认以色列是这些致命袭击的幕后黑手。

9月下旬，以色列对黎巴嫩真主党领导人和高级政界人士发动了空袭。在这些袭击中，真主党的长期领导人哈桑·纳斯鲁拉在以色列的袭击中丧生。预计将接替纳斯鲁拉的真主党高层领导人哈希姆·萨菲尤丁也在 10 月初被杀。

10月，以色列地面部队进入黎巴嫩。这是自 2006 年真主党与特拉维夫军事冲突以来，以色列首次对黎巴嫩进行地面入侵，也是以色列第六次入侵这个东地中海小国。以色列的占领和袭击已造成数千名黎巴嫩人死亡，16000多人受伤。

11月27日，真主党与以色列达成停火协议，双方均宣布自己是胜利者。然而，据黎巴嫩当局称，以色列军队已200多次违反这一脆弱的停火协议。

阿萨德政权的终结

2024年，尽管全年发生了血腥冲突，但复兴党政权和巴沙尔·阿萨德在叙利亚的统治还是结束了。阿萨德政权在13年的残酷内战中通过镇压和暴力造成50多万人死亡，近一半的人口流离失所。

在2011年随着阿拉伯之春爆发的长期内战中，在俄罗斯和伊朗的支持下，反对阿萨德政权的武装反对派从未完全宣布胜利。相反，他们撤退到叙利亚西北部的伊德利卜省，躲避政权的袭击。

11月底，以沙姆解放组织（HTS）为首的反对派武装对叙利亚政府发动了突然袭击。这次在叙利亚北部迅速推进的行动最终攻占了叙利亚最大、历史最悠久的城市之一阿勒颇。随后，长期以来作为反政府情绪重镇的哈马市也被反对派控制。自20世纪60年代以来，哈马一直是阿萨德家族压迫统治的目标。

阿勒颇、哈马等在内战期间未被反对派占领的城市被迅速攻占，标志着阿萨德政权的垮台。 12月8日，反对派武装未遇任何抵抗就进入了叙利亚古都大马士革。该政权的军队消失了，巴沙尔·阿萨德与家人逃往莫斯科。

政权垮台后，反对派组建了临时政府。该政府由新任总理穆罕默德·巴希尔和 沙姆解放组织领导人艾哈迈德·沙拉领导。到目前为止，过渡总体上是和平的，给这个饱受战争折磨的国家带来了一线希望。

驻德拉的叙利亚记者奥马尔·哈里里告诉 TRT 世界（TRT World）：“这是对全世界所有受压迫人民和革命者发出的信息：正义必胜，且尽管存在着种种不公正和流血，人民必胜。”他补充道：“不要失去希望。”

其他冲突：苏丹和缅甸

尽管叙利亚血腥内战于2024年结束，但世界各地其他造成大量人员伤亡的冲突仍远未解决。

苏丹是世界上最大的流离失所危机发生地之一，内战已持续了20个月。苏丹军队与准军事组织之间的冲突导致该国 30％ 的人口流离失所。此外，不断升级的饥荒危机已影响到数百万人，冲突则造成2.4万多人死亡。

缅甸在军政府统治下暴力事件不断升级，这一年就此结束。随着军政权与反政府部队的冲突不断升级，国际刑事法院（ICC）对该国最高军事领导人发出了逮捕令。然而，此举不但未能平息国内紧张局势，反而加剧了冲突。