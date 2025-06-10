以色列外交部表示，他们拦截了一艘驶向加沙的人道主义援助船，该船上的活动人士已抵达机场准备被遣返。

外交部在周二早些时候的一份声明中称，这艘名为玛德琳（Madleen）的船只载有重要的人道主义物资，旨在支援被围困的加沙地区。船上的志愿者已抵达本古里安机场，准备离开以色列返回各自的国家。

声明补充道，其中一些人预计将在接下来的几个小时内离开。“那些拒绝签署遣返文件并离开以色列的人，将根据以色列法律被提交司法机构处理，以批准其遣返。”

“乘客所属国家的领事已在机场与他们会面，”外交部表示。

以色列军队于周一早些时候扣押了这艘船，阻拦了其向被围困地区运送关键援助的任务。

这艘援助船上共有12名船员，其中包括法国-巴勒斯坦裔欧洲议会议员里玛·哈桑（Rima Hassan）。

此次援助任务共有12人参与，包括11名活动人士和1名记者。

船上的活动人士还包括来自德国的亚瑟敏·阿贾尔（Yasemin Acar），法国的巴蒂斯特·安德烈（Baptiste Andre）、帕斯卡尔·莫里埃拉斯（Pascal Maurieras）、亚尼斯·马哈姆迪（Yanis Mhamdi）和雷瓦·维亚尔（Reva Viard），巴西的蒂亚戈·阿维拉（Thiago Avila），土耳其的舒艾布·奥尔杜（Şuayb Ordu），西班牙的塞尔吉奥·托里比奥（Sergio Toribio），荷兰的马尔科·范·雷恩斯（Marco van Rennes），以及来自法国的半岛电视台记者奥马尔·法亚德（Omar Faiad）。

美国总统唐纳德·特朗普对此事件发表评论称：“我认为以色列已经有足够的问题了，不需要再去绑架格蕾塔·通贝里（Greta Thunberg）。”