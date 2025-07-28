警方表示，德国西南部一列区域客运列车在林区脱轨，造成三人死亡，多人受伤。

事故发生在周日下午6点10分左右，当时列车载有约100名乘客，地点位于巴登-符腾堡州的里德林根镇附近。

当局未透露具体受伤人数及伤势严重程度，但据《图片报》援引急救人员的话称，有50人受伤。

德国铁路运营商德铁（Deutsche Bahn）证实事故导致多人死亡和众多受伤。运营商表示，两节车厢“因尚不明原因”脱轨。

目前，当局正在调查事故原因，运营商补充道，事故路段长达40公里的铁路交通已被暂停。

据德国媒体报道，天气服务机构称，事故可能是由于暴风雨导致的山体滑坡引发的。

这列客运列车从德国锡格马林根镇开往乌尔姆市，途经森林地区时发生脱轨。

铁路基础设施老化

德国总理弗里德里希·梅尔茨在社交媒体上发文，对遇难者家属表示哀悼。

梅尔茨在X平台上表示，“我与内政部长和交通部长保持密切联系，并已要求他们全力支持救援力量。”

“我们为遇难者哀悼。我向他们的亲属表示慰问。”

事故现场的画面显示，黄色和灰色的列车车厢侧翻，消防员和急救人员正在努力救援乘客。

据当地电视台SWR报道，事故发生后不久，直升机抵达现场，将伤者送往附近医院，周边医院的急救医生也被紧急召集。

德国交通系统因基础设施老化经常受到乘客批评，旅客常面临列车延误和各种技术问题。

政府承诺在未来几年内投资数千亿欧元，特别是用于现代化基础设施。

2022年6月，德国南部巴伐利亚阿尔卑斯山度假区附近发生列车脱轨事故，造成4人死亡，数十人受伤。

德国最严重的铁路事故发生在1998年，当时德铁运营的一列高速列车在下萨克森州埃舍德脱轨，导致101人死亡。