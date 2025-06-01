当地卫生官员表示，一名巴勒斯坦医生在以色列对加沙南部城市汗尤尼斯的空袭中受重伤，失去九个孩子的这名巴勒斯坦父亲经抢救无效失去生命。

加沙卫生部总干事穆尼尔·阿尔布尔什周六在X平台上发表声明表示：“哈姆迪·纳贾尔医生，与在以色列占领军轰炸他们位于汗尤尼斯南部的住宅期间受重伤后失去生命的九个孩子团聚了。”

他说：“除了悲伤的母亲和她受伤的孩子，一个完整的家庭消失了。”

据消息人士称，哈姆迪·纳贾尔在5月24日以色列军队轰炸他家时受了重伤。

巴勒斯坦儿科医生阿拉·纳贾尔在纳赛尔医疗中心值班时接收了她九个孩子被烧焦的遗体，悲痛欲绝。他们在以色列空袭中丧生。袭击摧毁了他们的家。她唯一幸存的孩子亚当和丈夫哈姆迪·纳贾尔在袭击中受重伤。

据她的亲属表示，孩子们的遗体被烧得无法辨认。

以色列军方声称将调查击中纳贾尔一家住宅的无人机袭击事件。

以色列的暴行

自2023年10月以来，以色列在加沙地区持续实施残酷的暴行，造成近5万4400名巴勒斯坦人死亡，其中大多数为妇女和儿童。

援助机构警告称，地区超过200万人口面临饥荒的风险。在这场种族灭绝的过程中，以色列摧毁这个被封锁的大部分地区，几乎使所有居民流离失所。

去年11月，国际刑事法院对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡及其前国防部长约阿夫·加兰特发出逮捕令，指控他们在加沙犯下战争罪和危害人类罪。

此外，以色列还因其在加沙对平民的战争罪行面临国际法院的种族灭绝起诉。