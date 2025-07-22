法国外交部长让-诺埃尔·巴罗呼吁以色列允许外国媒体进入被围困的巴勒斯坦加沙地带。在经历了21个月的战争后，饥荒警告不断升级。

“我要求自由和独立的媒体能够进入加沙，展示那里正在发生的事情并作出见证，”巴罗在接受法国国际广播电台采访时表示。当时他正在乌克兰东部访问。

巴罗的讲话是在法新社警告其在加沙合作的巴勒斯坦自由记者生命受到威胁之后发表的。

当被问及法国是否会帮助法新社的自由记者离开加沙时，巴罗表示法国正在“处理这一问题”，并希望能够在未来几周内撤离与法国记者合作的自由记者。

周一，一个名为“记者协会”（Societe des Journalistes）的记者团体发出警告，呼吁“立即干预”，以帮助在加沙工作的记者。

该协会提到了一名30岁的自由记者的例子，他与家人住在加沙。他在周日报告称，他的哥哥因饥饿而去世。

“我们在冲突中失去了记者，有人受伤，有人被俘，但没有人记得有同事因饥饿而死，”该协会表示。

法新社管理层在X平台和Instagram上发表声明回应称，他们对加沙同事的“严峻处境”感到痛心。

“自10月7日以来，以色列禁止所有国际记者进入加沙地带。

“在这种情况下，我们巴勒斯坦自由记者的工作对于向世界传递信息至关重要，”声明中写道。

“但他们的生命正处于危险之中，因此我们敦促以色列当局允许他们及其家人立即撤离。”

巴罗还呼吁“立即停火”，此前以色列周一扩大了对中部城市代尔巴拉的军事行动。

“这是一场将加剧本已灾难性局势的进攻，并导致新的强制人口流离失所，我们对此予以最强烈的谴责，”他说。