政治
4分钟阅读
Z 世代支持前最高法院院长卡尔基领导尼泊尔的政治过渡
随着青年领导的抗议活动重塑尼泊尔的权力结构，军队开火阻止大规模越狱，并在日益加剧的骚乱中与示威者举行会谈。
2025年9月10日，尼泊尔加德满都，一场大火过后的空荡荡的议会大厦。 / Reuters
17 小时前

尼泊尔前首席大法官苏希拉·卡尔基成为领导过渡政府的主要候选人。据一位代表Z世代抗议运动的发言人周四表示，在大规模示威迫使资深总理KP·夏尔马·奥利下台后，卡尔基的名字被广泛提及。

一位军方发言人表示，尼泊尔陆军总司令阿肖克·拉吉·西格德尔周三与相关利益方进行了“磋商”，并与Z世代代表举行了会谈。但未透露更多细节。

在这个拥有3000万人口的喜马拉雅国家，军方正试图恢复秩序。周二发生了尼泊尔20年来最严重的暴力事件，总理被迫下台、议会被焚毁。

“目前，苏希拉·卡尔基的名字被提出来领导临时政府——我们现在正在等待总统采取行动，”参与会议的拉克夏·巴姆表示。

她告诉法新社：“我们与陆军总司令讨论了未来的方向，谈话内容涉及如何在保持国家和平与安全的前提下前进。”

现年73岁的卡尔基是尼泊尔第一位女性最高法院首席大法官，同时也是一位学者。她向法新社表示，“专家们需要聚集在一起，找出前进的道路”，并强调“议会仍然存在”。

然而，其他人警告称，抗议者的选择并非一致。

在一个有数千人参与的线上平台Discord的虚拟会议中，年轻人讨论了他们各自的议程，并辩论谁应该代表他们。期间表达了不同的观点并推出了几个人选。

“存在分歧，”记者普拉纳亚·拉纳表示。“在这样一个分散的运动中，出现竞争性的利益和声音是很自然的。”

抗议活动于周一在加德满都开始，起因是政府禁止社交媒体以及腐败问题。但随后迅速升级为全国范围的愤怒爆发，至少25人在致命镇压中丧生，政府建筑被纵火焚毁。

与此同时，尼泊尔军队周四早晨开火阻止了一次越狱事件，导致十多名囚犯受伤。据当地媒体报道，目前正在就建立临时政府进行讨论。

此次越狱事件发生在巴格马蒂省的拉梅查普区，囚犯们破坏了多个内部锁具，试图冲破主门，随后安全部队开火。

“当囚犯接近大门时，军队开火，导致约12至13名囚犯受伤，”地区行政长官夏姆·克里希纳·塔帕表示。

这座监狱关押着超过300名囚犯。警方表示，目前局势已得到控制，没有囚犯成功逃脱。

在暴力抗议后，尼泊尔发生了多起越狱事件，过去几天已有约1.5万名囚犯成功逃脱。

