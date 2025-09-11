尼泊尔前首席大法官苏希拉·卡尔基成为领导过渡政府的主要候选人。据一位代表Z世代抗议运动的发言人周四表示，在大规模示威迫使资深总理KP·夏尔马·奥利下台后，卡尔基的名字被广泛提及。

一位军方发言人表示，尼泊尔陆军总司令阿肖克·拉吉·西格德尔周三与相关利益方进行了“磋商”，并与Z世代代表举行了会谈。但未透露更多细节。

在这个拥有3000万人口的喜马拉雅国家，军方正试图恢复秩序。周二发生了尼泊尔20年来最严重的暴力事件，总理被迫下台、议会被焚毁。

“目前，苏希拉·卡尔基的名字被提出来领导临时政府——我们现在正在等待总统采取行动，”参与会议的拉克夏·巴姆表示。

她告诉法新社：“我们与陆军总司令讨论了未来的方向，谈话内容涉及如何在保持国家和平与安全的前提下前进。”

现年73岁的卡尔基是尼泊尔第一位女性最高法院首席大法官，同时也是一位学者。她向法新社表示，“专家们需要聚集在一起，找出前进的道路”，并强调“议会仍然存在”。

然而，其他人警告称，抗议者的选择并非一致。

在一个有数千人参与的线上平台Discord的虚拟会议中，年轻人讨论了他们各自的议程，并辩论谁应该代表他们。期间表达了不同的观点并推出了几个人选。