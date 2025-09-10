政治
乌克兰努力争取匈牙利支持其加入欧盟
基辅敦促布达佩斯发挥建设性作用, 突出能源安全和区域合作。
西比哈强调需要在乌克兰加入欧盟的谈判中开放谈判集群。 / AA
2025年9月10日

乌克兰外交部长安德里·西比哈周二表示，他与匈牙利外长彼得·西亚尔托就俄罗斯对乌克兰的袭击、双边关系以及基辅迈向欧盟成员国的进程进行了会谈。

“在通话中，我向彼得·西亚尔托通报了俄罗斯恐怖活动的升级，并重申了乌克兰对和平努力的承诺。我们需要国际社会的团结支持，以加大对俄罗斯的压力并推动和平进程，”西比哈在Telegram上表示。

他提到，讨论内容包括乌克兰副总理塔拉斯·卡奇卡即将访问布达佩斯，以及关于匈牙利少数民族权利的磋商。

“乌克兰愿意以相互尊重的方式处理所有双边问题，”他补充道。

西比哈强调，有必要尽快开启乌克兰加入欧盟谈判的相关议题，并呼吁所有欧盟成员国支持这一举措。

他还对匈牙利与壳牌公司签署的为期10年的天然气供应协议表示欢迎，称其为“加强我们地区乃至整个欧洲能源安全的重要一步”。

“乌克兰和欧洲的安全是不可分割的，加强安全是我们的共同利益。两国之间务实且互利的合作至关重要，我们建议匈牙利方面以建设性的态度共同努力，”他说道。

此次会谈是在乌克兰多次袭击友谊输油管道之后进行的——最近一次袭击发生在周末。

乌克兰在俄罗斯布良斯克地区袭击了友谊输油管道，造成“全面火力损害”，乌克兰无人机部队指挥官罗伯特·布罗夫迪周日在Telegram上表示。

这条输油管道将俄罗斯石油输送至匈牙利和斯洛伐克，这两个国家在其他欧盟国家因2022年俄罗斯对乌克兰的进攻而切断能源联系后，仍继续从俄罗斯购买能源供应。

