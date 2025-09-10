乌克兰外交部长安德里·西比哈周二表示，他与匈牙利外长彼得·西亚尔托就俄罗斯对乌克兰的袭击、双边关系以及基辅迈向欧盟成员国的进程进行了会谈。

“在通话中，我向彼得·西亚尔托通报了俄罗斯恐怖活动的升级，并重申了乌克兰对和平努力的承诺。我们需要国际社会的团结支持，以加大对俄罗斯的压力并推动和平进程，”西比哈在Telegram上表示。

他提到，讨论内容包括乌克兰副总理塔拉斯·卡奇卡即将访问布达佩斯，以及关于匈牙利少数民族权利的磋商。

“乌克兰愿意以相互尊重的方式处理所有双边问题，”他补充道。

西比哈强调，有必要尽快开启乌克兰加入欧盟谈判的相关议题，并呼吁所有欧盟成员国支持这一举措。