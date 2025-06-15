以色列和伊朗于周六晚间发动了新一轮攻击，引发了对地区战争升级的担忧。以色列军方表示，他们正在拦截来自伊朗发射的导弹，同时继续对德黑兰的军事目标进行打击。

伊朗国家电视台证实，导弹和无人机已被发射至以色列方向。在被占领的东耶路撒冷夜空中可以看到多枚投射物。海法响起了警报，但首都地区未有警报声。

据以色列媒体报道，伊朗最近对北部城市海法的导弹袭击已造成3人死亡，塔姆拉地区的另一次袭击则造成1人死亡，14人受伤，其中1人情况危急。

伊朗伊斯兰革命卫队表示，他们瞄准了以色列的战机加油站点。同时，以色列媒体报道称，以色列战机袭击了伊朗国防部总部以及位于德黑兰南部郊区的一处石油设施。

伊朗媒体报道称，对德黑兰附近沙赫兰石油储存设施的袭击引发了炼油厂的火灾，紧急救援队正在努力控制火势。

在一场重大升级中，伊朗表示，全球最大的天然气田——南帕尔斯气田因以色列的袭击引发火灾，部分运营已于周六暂停。该气田位于伊朗南部布什尔省，是国内天然气生产的重要来源。

美国总统唐纳德·特朗普警告伊朗可能面临更严重的后果，但表示如果德黑兰同意大幅削减其核计划，以色列的军事行动仍有可能停止。

原定于周日在阿曼举行的美伊核谈判已被取消，伊朗外长阿巴斯·阿拉格奇表示，在伊朗遭受以色列“野蛮”袭击的情况下，谈判无法进行。

据半官方的塔斯尼姆通讯社报道，这是首次针对伊朗能源基础设施的袭击。南帕尔斯气田因以色列的袭击引发火灾，部分生产被迫暂停。

南帕尔斯气田位于伊朗南部布什尔省的海上区域，是伊朗大部分天然气生产的来源。

尽管以色列在袭击的第一天并未直接攻击伊朗的石油和天然气设施，但对地区石油出口可能中断的担忧已导致周五油价上涨9%。

伊朗将军埃斯梅尔·科萨里周六表示，德黑兰正在审议是否关闭霍尔木兹海峡，这一海峡控制着油轮进入海湾的通道。

伊朗表示，以色列袭击的第一天有78人死亡，第二天又有数十人丧生，其中包括一枚导弹击落德黑兰一栋14层公寓楼时造成的60人死亡，死者中有29名儿童。

伊朗周五晚间发动了报复性导弹袭击，造成以色列至少三人死亡。