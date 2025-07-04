俄罗斯的无人机和炮击袭击了乌克兰首都及东部顿涅茨克地区的城镇，乌克兰官员称，至少造成5人死亡，12人受伤。

在首都基辅，官员表示，无人机袭击引发了长时间的空袭警报，并导致一栋16层公寓楼的屋顶起火。

目前尚未报告有人员受伤。

基辅军事管理局局长季穆尔·特卡琴科表示，“在基辅，由于俄罗斯无人机的袭击，整个晚上都处于空袭警报状态。”

基辅市长维塔利·克里奇科也证实了这一事件。

当地媒体发布的视频显示，居民在地铁站内避难。

在乌克兰东部，顿涅茨克地区国家行政管理局局长瓦迪姆·菲拉什金表示，俄罗斯的袭击波及多个城镇，造成房屋和基础设施受损。

他称，袭击中使用了无人机和炮火，并指责俄军持续针对人口密集地区发动攻击。

据官员透露，多名平民已被疏散。

这些说法尚未得到独立核实，俄罗斯方面也未对此发表评论。

美国暂停武器运输引发乌克兰担忧

美国决定暂停向乌克兰运送武器——包括防空系统——这一举措加剧了基辅的担忧。与此同时，俄罗斯加强了无人机和导弹袭击，有军事分析人士称，这是自战争爆发三年多以来规模最大的一次。

五角大楼对此低调处理，称此举是对海外武器转移和对乌克兰持续军事援助的全面审查的一部分，符合华盛顿不断变化的国防优先事项。

美国前总统唐纳德·特朗普也对此发表了看法，指责现任总统乔·拜登因向乌克兰提供大量武器而耗尽了美国的武器库存。

特朗普说道，“拜登把我们的库存掏空了，用来向乌克兰提供武器——我们需要确保自己有足够的储备。”

他补充说，虽然美国尚未暂停已经运往乌克兰的武器，但当前的形势需要对剩余储备进行仔细评估。