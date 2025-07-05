根据以色列媒体报道，在本雅明·内塔尼亚胡领导的现任政府执政期间，被占领的约旦河西岸地区的定居者袭击事件急剧增加，同时非法定居点的数量也增加了40%。

以色列第12频道周五报道称，自2022年底内塔尼亚胡政府成立以来，被占领的约旦河西岸地区出现了非法定居点的激增。

据报道，西岸的非法定居点数量从128个增加到178个，增幅约为40%。与此同时，巴勒斯坦房屋的拆除也达到了前所未有的规模。

该报道发布的两天前，内塔尼亚胡所属利库德集团的14名部长以及以色列议会议长阿米尔·奥哈纳签署了一封信，要求内塔尼亚胡立即吞并被占领的领土。

上周，6月28日，在约旦河西岸中部的卡夫尔·马利克镇发生了一起致命的定居者袭击事件，导致三名巴勒斯坦人死亡，七人受伤。

第12频道指出，“宣布数十个新定居点、以空前的速度建立非法前哨、修建战略道路以及大规模拆除巴勒斯坦建筑，都是为了加强犹太人对该地区的控制，并有效地消除两国方案的可能性。”

极右翼组织Regavim的首席执行官梅尔·多伊奇在频道中表示，“没有任何一届政府像这一届政府这样鼓励定居活动。以色列首次以‘房主’的身份管理犹太和撒马利亚地区（被占领的约旦河西岸），这是自1948年建国（巴勒斯坦灾难）以来的第一次。”

根据报道，自现任以色列政府成立以来，至少宣布了50个新的非法定居点。

“研究数据显示，新认可的定居点中有19个已经存在，7个是目前的牧场，14个是定居点中的社区，10个仅存在于纸面上。”

频道还补充道，“除了建立数十个新定居点外，过去两年半以来，约旦河西岸现有定居点的建设也创下了纪录，尤其是自2025年初以来。”

数据显示，41,709个非法定居者住宅已获批准，这一数字超过了内塔尼亚胡政府成立前六年的总和。

据报道，到2024年底，西岸的非法定居点数量已达到214个，其中66个是在以色列对加沙的军事行动期间建立的。

根据频道的统计，在现任政府的头两年内，非法前哨的数量比前两年增加了约300%。

“大多数新建立的非法前哨是牧场前哨，占据了大片土地，目前牧场面积约为787平方公里，主要位于约旦河西岸的中部和东部地区。”

频道还指出，定居点建设的增加与非法定居者数量的增长相吻合。数据显示，从2013年到2023年，被占领的约旦河西岸的定居者数量从37.4万增加到51.7万，增长了38%。