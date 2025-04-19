至少有19名巴勒斯坦人在今天早晨以色列对加沙地带的空袭中丧生，以色列军队继续在这一被封锁的巴勒斯坦飞地进行军事行动。

根据医疗消息来源和目击者的陈述，以色列的空袭目标包括住宅建筑、流离失所家庭的帐篷以及平民聚集地，袭击遍及加沙各地。

在汗尤尼斯地区，至少有11名巴勒斯坦人在三次以色列空袭中丧生。

第一次袭击击中了马瓦西地区一处安置卡迪家族流离失所成员的帐篷，造成5人死亡。

第二次袭击针对同一地区的阿布·纳达家族帐篷，导致4人死亡，其中包括两名儿童，消息来源来自医疗机构。

第三次袭击击中了阿布·什奈拉家族的住宅，造成两名巴勒斯坦人死亡，多人受伤，其中大多数是妇女和儿童。这是民防部门在声明中提到的。

目击者还报告称，以色列军用车辆在汗尤尼斯的卡拉拉地区东部开火。

在拉法市，以色列炮兵继续轰炸东部和西部地区，同时摧毁了这些地区的住宅楼。

在加沙地带中部，两名巴勒斯坦人在以色列针对代尔巴拉赫和布雷杰营地的两次空袭中丧生，消息来源来自医疗机构。

在加沙市，一名医疗方面的消息来源证实，以色列空袭击中了靠近阿布·哈西拉街、加沙港附近的一处安置流离失所者的帐篷，造成两名巴勒斯坦人死亡，另有四人受伤。

在加沙地带北部，四名巴勒斯坦人在以色列对贝特拉希亚西部阿塔特拉地区的袭击中丧生，消息来源来自医疗机构。

自2023年10月以来，以色列对加沙的猛烈袭击已造成超过51,000名巴勒斯坦人死亡，其中大多数是妇女和儿童。

国际刑事法院去年11月对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡及其前国防部长约阿夫·加兰特发出了逮捕令，指控他们在加沙犯下战争罪和反人类罪。

以色列还面临国际法院关于种族灭绝的诉讼。