联合国安理会成员批评美国否决了一项呼吁在加沙实现停火并提供不受限制的人道主义援助的决议，美国声称该决议削弱了正在进行的外交努力。

这是自去年11月以来，15个成员国组成的安理会首次就这一局势进行投票。当时，美国——以色列的主要盟友——也阻止了一项呼吁结束暴力的提案。

美国驻联合国大使多萝西·谢伊在周三的14票对1票投票前表示：“这项决议将削弱为达成反映地面现实的停火所做的外交努力，并助长哈马斯的气焰。”美国是唯一投反对票的国家。

该草案要求“在加沙立即、无条件和永久停火，并得到所有各方的尊重。”

草案还呼吁“立即、有尊严且无条件地释放所有被哈马斯及其他组织扣押的人质。”

决议还强调了巴勒斯坦地区“灾难性的人道主义局势”，如果通过，将要求解除对进入加沙的人道主义援助的所有限制。

巴基斯坦驻联合国大使阿西姆·艾哈迈德表示：“这不仅是对本理事会良知的道德污点，也是一个具有深远政治影响的关键时刻，将影响几代人。”

中国驻联合国大使傅聪表示：“今天的投票结果再次暴露了安理会无法平息加沙冲突的根本原因是美国的反复阻挠。”

巴勒斯坦抵抗组织哈马斯也对美国的否决权发表了评论，称这为以色列总理本雅明·内塔尼亚胡继续在加沙的种族灭绝行为开了绿灯。

这是自美国总统唐纳德·特朗普于1月上任以来，美国首次采取此类否决行动。

‘够了够了’

法国也对美国进行了批评，称否决权阻止了安理会“履行其责任”。

法国驻联合国大使杰罗姆·博纳方特表示：“尽管我们中的大多数人似乎在一个观点上趋于一致，但安理会未能履行其责任。”

提出草案的斯洛文尼亚也批评了美国。

斯洛文尼亚驻联合国大使塞缪尔·兹博加尔表示：“够了够了。我们从未打算挑起否决权。”

他表示，否决权阻止了他们采取行动，但没有点名美国。

巴勒斯坦驻联合国大使里亚德·曼苏尔周二敦促安理会采取行动。

他说：“我们所有人都将被历史评判，我们为阻止针对巴勒斯坦人民的罪行所做的一切。”

以色列驻联合国大使丹尼·达农则抨击了这份草案。

他说：“投票的这项决议是送给哈马斯的礼物，并可能助长恐怖主义。”

“我们感谢美国站在正确的一边。”

美国在2023年10月、2023年12月、2024年2月和2024年11月否决了相关决议，同时在其他草案投票中选择弃权。