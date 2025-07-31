2025年7月31日
美国联邦储备委员会（美联储）宣布，将基准联邦基金利率维持在4.25%至4.50%的目标区间不变，此举符合市场普遍预期。
美联储在周三的一份声明中表示：“尽管净出口的波动继续影响数据，但近期指标显示，今年上半年经济活动的增长有所放缓。”
声明指出，联邦公开市场委员会（FOMC）致力于实现充分就业和长期通胀率维持在2%的目标。
声明中提到，“失业率仍然处于低位，劳动力市场状况依然稳健。然而，通胀水平仍然略高。”
美联储表示，在考虑政策目标区间的进一步调整幅度和时机时，联邦公开市场委员会FOMC将“仔细”评估最新数据、经济前景的变化以及风险的平衡。
声明补充道，“委员会将继续减少其持有的国债、机构债券和机构抵押贷款支持证券的规模。”
这一决定是在美国总统唐纳德·特朗普实施全球关税政策引发的不确定性，以及他多次批评美联储主席杰罗姆·鲍威尔未能迅速应对经济风险的背景下作出的。
特朗普的批评
特朗普多次要求美联储降息，并以欧洲央行的举措为例，警告称拖延可能会导致美国经济停滞。
此外，特朗普政府还批评了美联储位于华盛顿总部的翻修项目。在上周四视察翻修中的建筑时，特朗普表示，这一项目“如果从未开始会更好”，并将其与自己开发的项目进行了不利的比较。
他补充道，“话虽如此，我们还是尽快完成吧，更重要的是，降低利率！”
另据报道，特朗普曾考虑解雇鲍威尔，但随后否认了这一消息。他表示，“极不可能”会解雇美联储主席，但仍保留对其采取行动的可能性，理由是“可能存在欺诈行为”。
美联储曾在2023年7月至2024年9月间将利率维持在历史高位5.5%，随后逐步降至4.5%。尽管面临政治压力，美联储在过去五次会议中均未调整利率。