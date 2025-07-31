特朗普的批评

特朗普多次要求美联储降息，并以欧洲央行的举措为例，警告称拖延可能会导致美国经济停滞。

此外，特朗普政府还批评了美联储位于华盛顿总部的翻修项目。在上周四视察翻修中的建筑时，特朗普表示，这一项目“如果从未开始会更好”，并将其与自己开发的项目进行了不利的比较。

他补充道，“话虽如此，我们还是尽快完成吧，更重要的是，降低利率！”

另据报道，特朗普曾考虑解雇鲍威尔，但随后否认了这一消息。他表示，“极不可能”会解雇美联储主席，但仍保留对其采取行动的可能性，理由是“可能存在欺诈行为”。

美联储曾在2023年7月至2024年9月间将利率维持在历史高位5.5%，随后逐步降至4.5%。尽管面临政治压力，美联储在过去五次会议中均未调整利率。