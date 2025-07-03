英国议员投票赞成禁止亲巴勒斯坦活动组织巴勒斯坦行动，称其为“恐怖组织”。

本周早些时候，内政大臣伊薇特·库珀正式提交了一项修订《2000年反恐法》的草案，提议将包括“巴勒斯坦行动”在内的三个组织列为非法组织。周三，该草案在下议院以385票对26票获得通过。

该命令还禁止了两个新纳粹组织，即“疯狂杀人邪教”（MMC）和“俄罗斯帝国运动”（RIM）。

政府周二宣布，将“根据政府间专家的建议”禁止巴勒斯坦行动。

在周三的投票中，内政部部长丹·贾维斯表示：“通过实施这一措施，我们将剥夺‘巴勒斯坦行动’的合法外衣，打击其资金支持，并削弱其招募和激进化人群以其名义‘实施恐怖活动’的能力。”

自政府宣布计划禁止该组织以来，许多政治家和人权组织对此表示担忧。

最近，超过400名文化界人士呼吁英国政府放弃禁止“巴勒斯坦行动”的计划，并“停止向以色列提供武器”。

联合国人权专家也在周二敦促政府放弃将“巴勒斯坦行动”列为“恐怖组织”的计划，警告此举将违反国际标准并压制合法的异议。

“巴勒斯坦行动”的回应

投票后，“巴勒斯坦行动”的一位发言人表示：“我们有信心这一非法命令将被推翻。正如联合国专家所指出的，喷洒红漆和干扰以色列最大武器公司埃尔比特系统在英国的运营并不构成恐怖主义。”

该命令将提交至上议院，预计将在几天内获得最终批准。

如果通过，该命令将使成为这些组织的成员或公开支持它们成为刑事犯罪，最高可判处14年监禁。

与此同时，周三，数千人在首相办公室外的唐宁街集会，反对政府的决定。

在集会上，“巴勒斯坦行动”的赛义德·塔吉·法鲁基表示：“支持巴勒斯坦的基本原则正在被犯罪化。”

“这不仅仅是针对‘巴勒斯坦行动’。‘巴勒斯坦行动’只是开始。这是压迫的第一层，它将继续下去。这是最让我感到恐惧的地方。不仅‘巴勒斯坦行动’本身被针对，支持巴勒斯坦的基本原则也正在被犯罪化。”

如果该决定被接受，那么成为这些团体的成员、邀请人们加入这些团体或毫不犹豫地给予支持将被视为犯罪，成为这些团体的成员或支持这些团体可能会被判处最高 14 年的监禁。

她指出，“我可能会入狱，在场的每个人可能会因为佩戴徽章或分享帖子而入狱”。

以色列在加沙的暴行

自2023年10月以来，以色列在被围困的加沙杀害了超过56600名巴勒斯坦人，其中大多数是妇女和儿童。

根据巴勒斯坦官方通讯社WAFA的报道，大约11000名巴勒斯坦人可能被埋在被摧毁的房屋废墟下。

然而，专家认为实际死亡人数远远高于加沙当局的报告，估计可能接近200000人。

在这场种族灭绝中，以色列将大部分加沙地区夷为废墟，几乎使所有居民流离失所。

此外，以色列还阻止了急需的人道主义援助进入，仅允许一个备受争议的、由美国支持的援助组织进入，该组织被批评为“死亡陷阱”，旨在绕过联合国的援助工作。