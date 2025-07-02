当地媒体周三报道，以色列检察官批准了以色列总理本雅明·内塔尼亚胡提出的推迟下周腐败案审判听证会的请求，原因是他计划访问华盛顿与美国总统唐纳德·特朗普会面。

以色列总理内塔尼亚胡预计将于下周访问美国，与特朗普和其他美国高级官员讨论加沙战争、伊朗和其他地区问题。

据以色列公共广播公司KAN报道，检方批准了内塔尼亚胡取消听证会的请求，理由是他下周即将访问美国。

耶路撒冷地方法院也应总理的类似请求取消了本周的听证会。

此前，特朗普曾多次呼吁取消对内塔尼亚胡的审判，并称这是对总理的“政治迫害”。

内塔尼亚胡面临贿赂、欺诈和背信弃义的指控，如果罪名成立，他可能面临牢狱之灾。

今年1月，内塔尼亚胡开始就第1000、2000和4000项罪名接受质询，但他否认了这些指控。总检察长于2019年11月下旬就这些罪名提起了诉讼。

内塔尼亚胡的审判于2020年5月24日开始，从而成为以色列历史上第一位作为刑事被告出庭作证的现任领导人。

内塔尼亚胡还面临战争罪和反人类罪的指控。国际刑事法院于2024年11月就内塔尼亚胡和前国防部长约阿夫·加兰特在加沙实施的非人道行径向他们发出了逮捕令。据报道，自 2023 年 10 月 7 日以来，已有超过 5万6600 人丧生，其中大多数为妇女和儿童。