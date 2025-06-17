七国集团（G7）领导人周一在加拿大举行会议时表示，伊朗绝不能拥有核武器，因为中东地区的紧张局势持续升级。

加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国的领导人在一份声明中表示，“伊朗是地区不稳定和恐怖的主要根源。”

他们指出，“我们一直明确表示，伊朗绝不能拥有核武器。”

重申对中东和平与稳定的承诺，他们表示：“在这一背景下，我们确认以色列有权自卫。我们重申支持以色列的安全。”

他们还强调保护平民的重要性。

他们表示，“我们敦促解决伊朗危机的方式能够促成中东地区更广泛的局势缓和，包括在加沙地区实现停火。”

领导人们表示，他们将继续“密切关注”国际能源市场的影响，并准备协调行动以维护市场稳定。

美国总统唐纳德·特朗普将于周一晚些时候返回华盛顿特区，提前结束他在七国集团峰会的参与，原因是中东局势紧张。

他对记者说道，“我必须提前回来，原因显而易见”。

早些时候，特朗普敦促平民“立即”撤离德黑兰，因为以色列和伊朗之间的紧张局势不断升级。

他在其Truth Social平台上写道，“伊朗本应该签署我告诉他们签署的‘协议’。真是遗憾，浪费了人类生命。简单来说，伊朗绝不能拥有核武器。我已经一再强调这一点！”

“所有人都应该立即撤离德黑兰！”。

自上周五以来，紧张局势不断升级，当时以色列对伊朗多个地点，包括军事和核设施，发动了协调的空袭和无人机攻击，促使德黑兰发起报复性打击。